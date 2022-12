Tanti soldi in arrivo per il Leone, invece quest’altro avrà grosse perdite economiche: brutta notizia poco prima del Natale!

Il Leone vedrà tantissimi soldi in arrivo, invece questo segno subirà delle grosse perdite economiche: brutta notizia poco prima di Natale.

Mancano pochissimi giorni al Natale, ma questa notizia che vi stiamo per dare non renderà felici tantissimi di voi: il Leone, proprio in prossimità delle feste, vedrà tantissimi soldi in arrivo, ma quest’altro segno dovrà faticare invece un bel po’. La fortuna, a quanto pare, non ha assolutamente intenzione di girare dalla sua parte. E la sua pazienza, purtroppo, inizierà a vacillare e non poco.

Così come quest’altro segno di cui vi abbiamo recentemente parlato, sembrerebbe che anche il Leone riuscirà a godersi alla grande queste ultime settimane di Dicembre. Si può dire, quindi, che anche questa stella sia quella più fortunata dei prossimi giorni? Da quanto ci fanno sapere le previsioni, sembrerebbe proprio di sì! Chi è nato sotto questa stella, infatti, sarà quello che più riuscirà a trarre dei benefici, soprattutto economici, da questo influsso positivo dei pianeti. E riuscirà, addirittura, qualche piccolo viaggetto coi soldi guadagnati.

Come anticipato poco fa, però, non tutti i segni zodiacali riusciranno a viversi questo momento! Dopo questo segno, che vivrà un inizio settimana piuttosto turbolento, anche quest’altro risentirà dell’influsso negativo delle stelle. Tutto gli sarà contro, persino le proprie finanze.

Il Leone vedrà tanti soldi in arrivo, quest’altro li perderà: non ci voleva proprio!

Con i soldi in arrivo, il Leone riuscirà finalmente a godersi un Natale sereno e spensierato. Quest’altro segno, invece, che non sarà assolutamente dello stesso avviso. E, addirittura, sarà il protagonista di una serie di importanti perdite economiche. A distanza di pochissimi giorni dalle sante feste, quindi, coloro che sono nati sotto questa stella non saranno affatto baciati dalla fortuna. E non riusciranno a godersi alla grande la magia di queste giorni. Per la fine dell’anno si riprenderanno? Al momento non lo sappiamo, anche se ci auguriamo vivamente di sì! Quello che fino ad adesso conta sapere, però, è che questa settimana sarà decisamente da incubo per loro!

Cari amici dell’Ariete, siete proprio voi i diretti interessati di queste nostre parole! I giorni che verranno non saranno affatto facili. E la vostra pazienza vacillerà tantissimo! A rendervi ancora più difficili questa settimana, purtroppo, non sarà solo la vostra famiglia, che metterà il carico da cento e vi renderà ancora più nervosi, ma anche alcuni contrasti sul posto di lavoro. Non cedete alle provocazioni dei colleghi e non fatevi vedere sottotono dal vostro capo: le vostre finanze potrebbero seriamente risentirne. E, con l’arrivo del Natale e gli ultimi regalini da fare, chi è vorrebbe perdere dei soldi? Decisamente nessuno, ne siamo certi!

Il consiglio che vogliamo dare, quindi, a tutti coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete, è di chiudere completamente un occhio questa settimana. E di non pensare assolutamente a nessuno. Solo in questo modo, infatti, riuscirete ad uscirne indenni da questa settimana da incubo.

Non disperatevi, cari amici dell’Ariete, verranno tempi sicuramente migliori.