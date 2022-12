Totti e il costosissimo regalo di Natale per Noemi: cosa ha fatto l’ex capitano

Procede la chiacchierata storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi bocchi: sapete quale regalo di Natale ha scelto l’ex capitano per lei?

Nonostante siano trascorsi più di cinque mesi dall’annuncio della rottura tra Totti ed Ilary Blasi, si fa ancora un po’ fatica a credere che la storica coppia romana, che ha fatto sognare tutta Italia per vent’anni, si sia detta definitivamente addio. E come per tutte le unioni forti, non poteva non scoppiare un putiferio quando la separazione è diventata di dominio pubblico.

Dopo mesi di colpi di scena e dichiarazioni clamorose a mezzo stampa, avvistamenti di ciascuno dei due con i veri o presunti rispettivi nuovi partner, la vicenda sembra attraversare una fase di quiete. Anche Ilary sembra aver voltato pagina con un nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian col quale il settimanale Chi l’ha paparazzata a fine novembre a Zurigo.

Intanto, l’ex capitano della Roma continua la sua storia con Noemi Bocchi: secondo quanto raccontato dal diretto interessato mesi fa al Corriere della Sera, la flower designer gli sarebbe stata accanto in un momento particolarmente difficile. Proprio in quel periodo, il loro rapporto da semplici compagni di padel si sarebbe trasformato in qualcosa di molto più profondo.

Pioggia di regali per Noemi Bocchi: il regalo di Natale di Totti ha un prezzo da capogiro

Negli ultimi tempi i due si sono mostrati insieme in pubblico più volte e ormai la loro storia non è più un segreto per nessuno. Non sono mancati i rumors sui regali che il Pupone starebbe elargendo alla sua amata, come il favoloso anello di circa 30mila euro notato da molti durante il loro viaggio a Dubai. Senza dimenticare che ora vivono sotto lo stesso tetto in una casa extra lusso della Capitale. Tra l’altro, il settimanale Chi aveva pubblicato degli scatti in cui Noemi appariva a bordo di un’auto da ben 50mila euro del cui marchio Totti è testimonial.

Ora che il Natale è alle porte, molte coppie comuni e famose sono alle prese con la scelta del dono per il partner. Al Bano e Loredana Lecciso, ad esempio, hanno le idee ben chiare in proposito. Riguardo a Totti e Noemi, ci ha pensato il settimanale Nuovo a svelare cosa l’ex capitano avrebbe donato alla compagna.

Secondo quanto riferisce la nota rivista, Francesco avrebbe scelto di regalarle un amico a quattro zampe con tanto di pedigree. Nel dettaglio, si tratta di cucciolo di Bulldog Francese a cui i due innamorati hanno dato il nome Simba. Il prezzo dovrebbe ammontare all’incirca a 3mila euro. Niente male, vero?

Questi quindi sarebbero i doni che finora il Pupone ha voluto fare alla sua attuale compagna, ma scommettiamo che non tarderanno ad arrivarne degli altri. Anche voi avete questa sensazione?