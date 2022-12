Tra le coppie più amate del Grande Fratello: la vita di George e Carmela è completamente cambiata

Hanno lasciato il segno nella storia del Grande Fratello, ma cosa fanno oggi George Leonard e Carmela Gualtieri?

In più di vent’anni dalla sua prima messa in onda, il Grande Fratello ci ha accompagnati, attraverso i suoi protagonisti, in un viaggio davvero unico fatto di tante emozioni diverse. Tra edizioni Nip e Vip, sono stati centinaia i concorrenti che hanno abitato la casa più spiata d’Italia e, anche se alcuni si sono allontanati dai riflettori, è impossibile dimenticarsi di loro e del percorso che hanno avuto nel programma.

Ci sono state poi delle stagioni rimaste nel cuore del pubblico che ancora adesso, a distanza di anni, le ricorda sui social mediante foto e video. Il Grande Fratello 10 è stato sicuramente tra queste: andò in onda dal 26 ottobre 2009 all’8 marzo 2010 e alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi accompagnata da Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista.

Il vincitore fu Mauro Marin, ma si può dire che quasi tutti i concorrenti si dimostrarono grandi protagonisti. Massimo Scattarella, Maicol Berti, Veronica Ciardi, Mara Adriani, Alberto Baiocco e gli altri regalarono moltissime emozioni ai telespettatori e ancora adesso tutti si ricordano di loro, indipendentemente dal fatto che non li si veda più in tv. Di quel gruppo facevano parte anche George Leonard e Carmela Gualtieri, che nella casa si innamorarono follemente l’uno dell’altra dando vita ad una storia che appassionò milioni di italiani.

George e Carmela del Grande Fratello: cosa fanno adesso lontano dalla tv

Dopo l’uscita dal reality, George e Carmela hanno continuato ad essere una coppia per qualche anno e dal loro amore è nata una figlia che hanno chiamato Violante e che oggi ha 10 anni. Oggi i due non stanno più insieme ed anche lavorativamente la loro vita è radicalmente cambiata. L’ex gieffino che ai tempi della sua avventura televisiva era un personal trainer, mesi fa ha raccontato al settimanale Mio di essere un imprenditore.

Si occupa di occhiali in microfibra di vinile, realizzati con dischi di star della musica del calibro di Enrique Iglesias o Eros Ramazzotti. Dal 2015 George vive sei mesi all’anno ad Ibiza e la sua carriera procede a gonfie vele, tanto che insieme al suo team ha creato tre modelli anche per il brand si Armani. La musica continua ad occupare un posto speciale nella sua vita, infatti lavora anche come dj e produttore.

Con l’ex compagna e madre di sua figlia ha raccontato di avere un buon rapporto: “C’è reciproco rispetto e voglia di costruire: bisogna crescere una figlia insieme. Con tutte le mie ex ho mantenuto un bel legame: non sono una persona litigiosa, sono contento se stanno bene, perché sono le mamme dei miei figli”. Ricordiamo infatti che, già ai tempi del GF, Leonard aveva anche un altro figlio, Dan, nato da una relazione precedente.

Per quanto riguarda Carmela, non abbiamo molte informazioni dal momento che, oltre ad aver lasciato la tv, ha anche un profilo Instagram privato. In base alle ultime notizie, sembra che viva in Sicilia, sua terra d’origine, e che lavori come commessa in un negozio di vestiti.

A voi piacevano insieme George e Carmela?