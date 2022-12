La decisione di Re Carlo III scatena un’enorme bufera: questione più delicata di quanto pensasse; il gesto non è passato inosservato.

Il primo Natale senza Elisabetta. Il primo Natale da re per il figlio Carlo, diventato Re Carlo III dopo la fine del regno della mamma, durato 70 anni. E lo scorso 11 dicembre, attraverso i social, è stata pubblicata la prima cartolina di Natale da re di Re Carlo III. È lui il protagonista assoluto dello scatto, insieme alla regina consorte Camilla.

Lo scatto, del fotografo Sam Hussein, risale allo scorso 3 settembre 2022, quando i due sono stati immortalati nel corso dei Giochi di Braemar Royal Highand Gathering, in Scozia. Una cartolina attraverso cui la Famiglia Reale augura un Buon natale e un felice anno nuovo a tutti, ma anche in questo caso non sono mancate le critiche. C’è chi ha avuto qualcosa da ridire sulla scelta del re; ecco di cosa si tratta.

Re Carlo III, la sua decisione attira critiche: cosa è successo

È stata pubblicata sui social la Christmas Card 2022 della Famiglia Reale, inviata a più di 700 persone, tra amici, familiari, membri dello staff reale e capi di Stato. Una delle tradizioni più salde della Royal Family che, quest’anno, è stata segnata da una grande novità. Si tratta della prima cartolina che ritrae Carlo e Camilla in qualità di re e regina consorte. Come sempre accade quando si parla di Famiglia Reale, anche la scelta della cartolina è stato oggetto di commenti di ogni tipo. C’è chi ha manifestato più di una perplessità in merito alo scatto della card di auguri.

In particolare, in molti non hanno gradito che il re e la regina consorte siano in abiti formali, non natalizi e che la foto sia scattata in un altro momento. Questa, però, è una vera e propria consuetudine per la famiglia reale. La regola è quella di riportare una foto di un momento felice, che ritragga i componenti della Royal Family. Inoltre, l’intenzione del sovrano è quella di rispettare ogni fede e di non mancare di rispetto a coloro che, ad esempio, non festeggiano il Natale. Ma non è finita qui…

C’è anche chi ha sottolineato che la foto è stata scattata solo pochi giorni prima della scomparsa della regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre 2022: un particolare triste, che lascia un retrogusto amaro nel vedere lo scatto, nonostante i sorrisi del nuovo re e della nuova regina.

Cartolina a parte, questo è un Natale particolare per la Famiglia Reale anche per via della bufera scatenatasi dopo l’uscita di Harry&Meghan su Netflix. La docuserie dedicata ai duchi di Sussex contiene tantissime rivelazioni inedite sulla Royal Family e non tutte fanno piacere a Re Carlo e il resto della famiglia.