Raccontarsi agli altri è sempre molto difficile, spesso tendiamo a non rivelare cose della nostra vita che siano private o meno, per evitare di essere travolti da giudizi o commenti. Questo succede soprattutto ai personaggi del mondo dello spettacolo. Molto spesso per evitare di trovarsi addosso la forte attenzione mediatica preferiscono non raccontarsi del tutto e magari rivelare soltanto alcune piccole cose che forse sono già anche note.

Quando lo fanno però riescono in qualche modo ad addentrarsi fino in fondo e a far immergere i telespettatori nelle parole che portano in televisione, nelle interviste o sui giornali. E’ successo non raramente che venivano fuori rivelazioni mai sentite prima, qualcuna ci ha lasciato a bocca aperta e molte di queste hanno avuto un largo seguito.

I personaggi famosi però quando decidono di raccontarsi lo fanno in maniera aperta, svelando retroscena inaspettati. Romina Power in un’intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato un fatto inedito, quando le dissero ‘così non può andare’. Ma che cosa accadde? Entriamo nel dettaglio.

“Mi dissero così ‘non può andare'”: quando Romina Power ‘scandalizzò’ il programma, cosa voleva fare ma glielo impedirono

Romina Power è tra le cantanti più amate del panorama musicale. Da quando la sua carriera ha avuto inizio il successo l’ha avvolta da tutti gli angoli. Oggi oltre ad essere una delle artiste più apprezzate, è anche un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo. Nel corso di una vecchia intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, la cantante ha raccontato della sua vita straordinaria fatta di amore e tanto successo. Ha soffermato l’attenzione su diversi importanti punti ma ha anche rivelato un retroscena di tanto tempo fa.

Romina ha spiegato che quando partecipò a 15 anni al programma Studio Uno con Ornella Vanoni aveva intenzione di indossare una gonna che non era molto corta ma glielo impedirono. La Bortone ha chiesto alla cantante di raccontare i ricordi di allora e lei ha così risposto: “Io mi ricordo che volevo indossare una minigonna che avevo preso a Londra, ma mi dissero ‘no no, così lei non può andare'”.

Romina ha spiegato che si trattava di un capo d’abbigliamento non molto corto ma non vollero che lo indossasse e le fecero mettere un abito che arrivava a metà ginocchio. Ed è con questo outfit che entrò sul palco dove c’era Ornella Vanoni ad attenderla. Quanto raccontato dall’artista è un fatto inedito che ha svelato nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone: voi eravate a conoscenza di questo retroscena?