C’è un modo per evitare le domande dei parenti a Natale: fai così; trucchi e consigli per non creare momenti di imbarazzo a tavola.

Ci siamo! Manca sempre meno alle abbuffate natalizie, quelle che sai quando iniziano ma non quando terminano. C’è chi, specialmente al sud, usa fare il cenone alle due vigilie (24 e 31 dicembre) e chi, invece, predilige il super pranzo del giorno di Natale. Quel che è certo è che la parola d’ordine di queste festività è soltanto una: famiglia.

La famiglie, anche quelle più numerose, si riuniscono per passare tempo insieme, tra cibo, giochi natalizi, sorrisi e divertimento. Non mancano, però, le domande impertinenti. Ammettiamolo: è uno degli ‘imprevisti’ più odiati delle festività di Natale! Tutti abbiamo quello zio che, puntualmente, è pronto a farti il terzo grado, mettendosi spesso e volentieri in imbarazzo. “E il fidanzatino?”, è la domanda scomoda per eccellenza, ma ce ne sono molte e molte altre. Come fare per evitare tutto questo e godersi il pranzo /cena senza momenti di disagio? Ecco alcuni escamotage che possono salvarti la vita!

Natale, come prepararsi alle domande dei parenti ‘invadenti’: così eviterai imbarazzo

Per trascorrere al meglio le serate natalizie, a volte, devi fuggire dalle domande impertinenti di alcuni parenti. Parenti che magari non vedi da mesi e mesi e che decidono di interrogarti sulla tua vita, toccando però tasti che non vorresti fossero toccati, soprattutto nel bel mezzo di una serata di festa. Per questo motivo, c’è qualcosa che puoi fare per evitare questo tipo di domande, che, però, preparati: potrebbero sempre arrivare!

In quel caso, ricorda di non perdere mai la pazienza e rovinare l’atmosfera natalizia con un’uscita maleducata. Per evitare problemi, prova ad immaginare possibili risposte, magari ironiche, per chiudere velocemente l’argomento. Con simpatia risponderai alla domanda, senza però farlo davvero. Un’altra cosa che puoi fare per sfuggire alle domande pungenti è cercare di inserire sempre nuovi argomenti di discussione, soprattutto nei momenti di silenzio o di noia. Proponi discussioni, prendi iniziativa e, perché no, proponi qualche gioco natalizio da fare tutti insieme: il divertimento sarà garantito e di domande scomode nemmeno l’ombra. Ma non è finita qui.

Il consiglio, se non vuoi che qualcuno possa avanzare domande troppo intime, è non raccontare troppo di te: non lamentarti di qualcosa che non va, non parlare di problemi personali o preoccupazioni. Potresti addentrarti in un territorio ‘pericoloso’ e le domande che potrebbero arrivare sono tante e, magari, non tutte gradite. Le serate di festa sono fatte per stare insieme e divertirsi, senza stress, pressioni o momenti di disagio.

E, se anche fosse, non lasciare che qualche parente curiosone rovini il tuo pranzo o la tua cena di Natale. Rispondi col sorriso e tutto andrà alla grande!