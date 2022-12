Risparmiare con la caldaia: è possibile solo se selezioni queste modalità; un accorgimento che vi farà evitare sprechi e consumi eccessivi.

Il 2022, per molte famiglie italiane, ha rappresentato un vero e proprio incubo in termini economici. L’aumento dei prezzi smisurato e le bollette sempre più salate hanno messo in ginocchio tantissimi cittadini, che sperano in buone notizie ed aiuti concreti con l’arrivo del nuovo anno. In attesa di scoprire cosa accadrà, il consiglio è cercare, ognuno nel nostro piccolo, di risparmiare quanto più possibile, partendo dalle piccole cose.

Dalla spesa al supermercato all’utilizzo dell’acqua quando facciamo la doccia, esistono piccoli accorgimenti che, se adoperati, riescono a far risparmiare un bel po’ di soldi, evitando inutili sprechi. Questi ‘trucchetto’ riguardano anche la caldaia, un elemento fondamentale di ogni casa, del quale nessuno può fare a meno, soprattutto in inverno, con l’utilizzo assiduo dei riscaldamenti. Ebbene, non ti chiediamo di rinunciare a tutto questo, ma di seguire alcuni piccoli consigli che ti aiuteranno a ridurre al massimo i consumi in casa. Ecco cosa puoi fare.

Come risparmiare utilizzando la caldaia: devi premere questi tasti

In un periodo delicato come quello che stanno vivendo gli italiani da ormai diversi mesi, la parole d’ordine è diventata risparmio. E Il risparmio in casa parte anche dalla caldaia. Forse non ci hai mai pensato, ma esistono dei modi che ti permettono di ridurre gli sprechi in casa, partendo proprio dalla tua caldaia, un apparecchio tra i più utilizzati tra le mura domestiche. La prima cosa che dovresti fare è sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione. I nuovi impianti permettono di ridurre i consumi di circa il 30%, attraverso un procedimento che recupera parte del calore e lo riutilizza. Un riduzione dei consumi che, ovviamente, si tradurrà anche in risparmio sulla bolletta. E le caldaie a condensazione rappresentano proprio le caldaia ecologiche più scelte al momento. In queste tipologie di impianti, troverai proprio la modalità Eco, che ti consentirà un risparmio energetico non indifferente.

Questa funzione, presente in quasi tutte le caldaie di ultima generazione, riduce tantissimo i consumi quando viene raggiunta la temperatura desiderata. Una funzione che rappresenta una vera e propria svolta e che ti darà risultati notevoli ed immediati.

Un’altra cosa fondamentale, che in molti non ricordano, è l’importanza di una corretta manutenzione della caldaia, che deve essere effettuata regolarmente: solo così l’impianto sarà sempre efficiente e non consumerà più del dovuto. Si tratta di un compito che, chiaramente, spetta a tecnici specializzati, che si occuperanno di pulire e svolgere tutti i lavori necessari per rendere la caldaia come nuova, ogni anno. Segui questi piccoli consigli e dici addio agli inutili sprechi in casa: il tuo portafoglio ti ringrazierà.