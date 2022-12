Royal Family, Harry e Meghan avrebbero chiesto proprio quello: non potrebbero transigere

Harry e Meghan, altra stangata per la Royal Family: cosa avrebbe preteso la coppia, su questo non potrebbero proprio transigere

Sotto le luci dei riflettori negli ultimi tempi ci sono proprio loro, Harry e Meghan. Con la docu-serie che ha debuttato su Netflix l’8 Dicembre sono tanti i ‘nodi venuti al pettine’ volti a mettere i puntini sulle i su una storia che è finita spesso al centro dell’attenzione.

A seguito della messa in onda sulla piattaforma di streaming il documentario che racconta la storia dei Duchi di Sussex sono tante le voci emerse al riguardo. Gli attriti non sarebbero di certo recenti. E’ noto in particolare l’astio venuto a crearsi ormai tempi addietro fra la coppia di Duchi ed i membri della Famiglia Reale Inglese, quando i due nel 2020 decisero di rinunciare ai titoli reali per vivere una vita diversa dedita al lavoro. Molto prima della scomparsa dell’amatissima Regina d’Inghilterra, Elisabetta II, i rapporti erano già incrinati anche in seguito alle accuse di razzismo nei riguardi del primo figlio di Harry e Meghan. E sebbene prima della morte della Regina si fosse parlato di un possibile ritorno a corte per Harry e Meghan, oggi tutto resterebbe nel vago. Soprattutto dopo la particolare richiesta di Harry e Meghan alla Royal Family. Ed infatti quello che avrebbero chiesto sarebbe qualcosa sul quale non avrebbero alcuna intenzione di transigere. Scopriamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.

Harry, Meghan e l’ennesima ‘stoccata’ alla Royal Family: cosa avrebbero chiesto i Duchi di Sussex

“Nessuno sa la verità, noi la sappiamo”, hanno fatto sapere i Duchi di Sussex raccontandosi all’interno della docu-serie. Insomma, i primi episodi lanciati su Netflix hanno di sicuro fatto scalpore e destato forse qualche preoccupazione presso la Royal Family. Finendo forse per inasprire i rapporti già ormai tesi come le corde di una chitarra!

Come è noto, a Maggio 2023 l’erede al Trono Inglese Carlo III sarà incoronato Re. Per l’occasione i Duchi di Sussex dovrebbero partecipare al clamoroso evento. Ma a quanto pare sembrerebbe che questi abbiano messo ‘dei paletti’ prima di assicurare la loro presenza. Secondo una fonte molto vicina ai fatti della Famiglia Reale ed ai Duchi di Sussex farebbe sapere che una richiesta da loro avanzata avrebbe fatto molto scalpore. Sembrerebbe infatti che Harry e Meghan avrebbero chiesto ai membri più anziani della casata inglese delle scuse. Come si legge sul tabloig inglese sembrerebbe che i Duchi di Sussex vogliano che i membri della Royal Family si assumano le responsabilità del dolore causato ad entrambi negli anni precedenti sino ad oggi. Pertanto una fonte vicina ad entrambi avrebbe reso noto che presto dovrebbe tenersi un incontro fra i Duchi di Sussex ed i membri della Casata Inglese. La motivazione dell’incontro è quella di discutere forse di una possibile ‘pace’? Sembrerebbe che gli accordi da prendere siano questi.