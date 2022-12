Sanremo, Amadeus colpo di scena: nessuno se lo aspettava dopo quello che è successo, eppure è accaduto sul serio. Guardate qua.

Si avvicina sempre di più anche il settantatreesimo Festival di Sanremo. La celebre kermesse della canzone italiana che il prossimo anno avrà luogo dal 7 all’11 febbraio e che sarà guidata ancora una volta dal mitico Amadeus, affiancato da un altro veterano dell’Ariston, Gianni Morandi.

Ad ogni modo, man mano che ci avviciniamo sempre di più alla data di partenza, il conduttore e direttore artistico sta svelando un poco alla volta ai telespettatori a casa le varie tessere del puzzle che completeranno l’opera sanremese.

Dai concorrenti in gara ai super ospiti. Insomma, la suspense è ancora molto alta! Ma non è tutto perché proprio negli scorsi giorni è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Ormai più nessuno se lo aspettava, eppure è successo davvero! Avete già saputo di che cosa stiamo parlando? Guardate un po’ qua: da non crederci!

Sanremo, Amadeus colpo di scena: nessuno se lo aspettava

Come abbiamo anticipato poco fa, nelle dichiarazioni rilasciate al tg 1 dal conduttore del Festival di Sanremo Amadeus lo scorso 18 dicembre, proprio quando nessuno se lo aspettava più, ha avuto luogo un vero colpo di scena.

Avete saputo che cosa è successo? I fan sono rimasti senza parole dalla sorpresa, eppure stavolta accadrà veramente. Se volete sapere subito che cosa succederà a febbraio sul palco dell’Ariston non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo.

Che cosa è successo

Sicuramente molti di voi si ricorderanno che nel 2020 Amadeus aveva invitato come ospite a Sanremo un cantante molto speciale. Un rapper amatissimo che, però, aveva rifiutato l’invito del conduttore. Avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene sì, di Salmo.

All’epoca, il cantante aveva detto di non sentirsi a proprio agio sul palco dell’Ariston, così Amadeus al suo posto aveva chiamato un altro grande talento, Ghali. Quest’anno, però, con la sorpresa di tutti, Amadeus è riuscito nell’impresa che qualche anno fa era naufragata. Amadeus al tg 1 ha infatti confermato la partecipazione del rapper come super ospite della prima e dell’ultima puntata del Festival.

“Una notizia che possono confermarvi, la presenza di un palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla costa, ed è Costa Smeralda, dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo”. Ha esordito il conduttore. “Ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda ci sarà un numero uno, cioè Salmo“.

L’annuncio è quindi ormai ufficiale. Sarà proprio il rapper sardo ad esibirsi il 7 e l’11 febbraio a bordo della Costa Smeralda. Un evento che ha subito reso felici tutti, specialmente i telespettatori più giovani.