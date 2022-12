Solo pochi giorni e inizierà il periodo delle feste: ti basta sciogliere del cioccolato a bagnomaria per lasciare tutti a bocca aperta!

Mancano solo pochi giorni all’inizio di quel periodo festivo che abbraccia Natale e Capodanno. Molti di noi stanno vivendo momenti frenetici divisi tra spesa, cucina e il resto degli impegni quotidiani. Quando aspettiamo ospiti c’è sempre tanto da fare! Abbiamo pensato, allora, ad un’idea semplicissima e sfiziosa che ti ruberà solo pochi minuti. Ti basta sciogliere il cioccolato a bagnomaria per lasciare tutti a bocca aperta durante le feste!

Vi abbiamo già dato alcuni suggerimenti furbi e geniali da mettere in pratica in questo periodo caotico. Un esempio? Sappiamo bene che passeremo molto tempo ai fornelli, vogliamo anche stancarci a pulire? Per evitarlo vi abbiamo consigliato un trucco infallibile e geniale che dovete assolutamente provare!

Andiamo ora a vedere come del semplice cioccolato può lasciare tutti a bocca aperta: farai un figurone!

Durante le feste sorprendi tutti: basta sciogliere del cioccolato a bagnomaria

Il nostro menu è sicuramente gustoso e irresistibile, ricco e variegato. Non ci sono dubbi, però, che una volta terminate tutte le portate, frutta e dolci comprese, ci sentiamo davvero pienissimi e appesantiti. Succede quando ci capita di mangiare più del solito per diversi giorni.

La soluzione, come sempre, è un liquore o un digestivo che possa aiutarci a sentirci subito meglio. Ma, aspettate, non vorrete servirlo così, in un semplice bicchierino di vetro! Provate a fare come vi spieghiamo e vedrete che spettacolo!

Ebbene, oggi vi spiegheremo come realizzare dei golosissimi bicchierini di cioccolato! Saranno perfetti per servire i vostri liquori e digestivi e vi faranno fare un figurone con gli ospiti alla fine del pranzo o della cena. Si tratta di una ricetta semplicissima che vi porterà via solo un paio di minuti!

Per prima cosa dobbiamo scegliere il cioccolato da usare, che potrà essere fondente, al latte o bianco. Andremo quindi a scioglierlo a bagnomaria fino a fonderlo del tutto. Intanto prenderemo dei bicchierini in siliconi o, in alternativa, quelli di plastica andranno bene lo stesso. Se usiamo questi ultimi dovremo aver cura di far un taglietto sul bordo prima di procedere.

Andiamo a riversare il cioccolato fuso nel bicchierino e roteiamo per ricoprire tutti i bordi interni in modo omogeneo, fondo e lati compresi. Eliminiamo quello in eccesso sgocciolandolo di nuovo in pentola. Ripetiamo questo procedimento per tutti i bicchierini che vogliamo preparare. Ora mettiamoli nel congelatore e lasciamoli indurire per almeno un’ora. A questo punto basta estrarli dallo stampo, nel caso di quelli in silicone. Nel caso di quelli di plastica andremo a usare il punto con il taglio per tirare via l’involucro con delicatezza. Adagiamo su un vassoio e riempiamo col liquore: golosissimi!