Avete mai visto la compagna di Mel Gibson? Eccola, tra loro 35 anni di differenza

Tra le star indiscusse di Hollywood, Mel Gibson è sempre stato un uomo di grande fascino: sapete chi è la sua giovane compagna?

Una bellezza che non passa certo inosservata ed un talento per il cinema espresso più volte sia davanti che dietro le telecamere, fanno di Mel Gibson uno degli attori più amati del panorama artistico mondiale. La sua passione per la recitazione lo spinse già da ragazzo a frequentare l’Accademia di Arte Drammatica di Sydney, in Australia, dove la famiglia si era trasferita dagli Stati Uniti quando lui aveva 12 anni.

Il suo debutto sul piccolo e sul grande schermo avvenne alla fine degli anni ’70, ma fu il film Arma Letale, del 1987, a sancirne il grande successo. Da allora Mel ha recitato in molte pellicole diventate famose per poi cimentarsi nel ruolo di regista qualche anno dopo.

L’esordio in questo campo risale al 1993, con la realizzazione della pellicola L’uomo senza volto. Si tratta solamente del primo di una serie di successi mondiali: capolavori come La passione di Cristo, Apocalypto, Braveheart portano la sua firma e quest’ultimo gli è anche valso un Oscar per la miglior regia.

Nato a Peekskill il 3 gennaio del 1956, da padre americano e madre irlandese, Gibson è cresciuto in una famiglia alquanto numerosa. Ha infatti ben 10 fratelli e, a quanto pare, anche come padre non si è risparmiato in tal senso. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua intensa vita privata!

Chi è la giovane compagna di Mel Gibson: eccoli insieme

Come per tutti i divi del suo calibro, anche la vita privata di Mel Gibson ha sempre attirato molta curiosità. Anche da questo punto di vista, si può dire che l’attore e regista ha avuto una vita per nulla noiosa. Nel 1980 sposò Robyn Moore e con lei ha avuto la bellezza di sette figli: Hannah, i gemelli Edward e Christian, William, Louis, Milo e Thomas. Il divorzio dalla Moore è arrivato nel 2006.

Successivamente, Gibson ha voltato pagina con la musicista russa Oksana Grigorieva, e da tale relazione è nata la figlia Lucia. Anche questa unione è giunta al termine, ma da circa 8 anni Mel sembra aver ritrovato la stabilità al fianco di Rosalind Ross, che vediamo nella foto di seguito. La coppia vive a Los Angeles e ha messo al mondo il piccolo Lars Gerard che per l’attore è il nono figlio.

Rosalind è nata nel 1990 ed ha 31 anni ovvero 35 in meno rispetto al celebre compagno. Ha conseguito una laurea in Letteratura e lavora come sceneggiatrice. Inoltre, ha un passato da cavallerizza e durante quel periodo ha vinto diversi premi.

Nonostante i tanti anni di differenza, si può dire che sono davvero una bella coppia, non trovate?