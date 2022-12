Avete mai visto i figli di Biagio Antonacci? Meravigliosi, ecco cosa fanno nella vita

I figli di Biagio Antonacci somigliano molto al loro papà ed hanno intrapreso carriere non molto lontane dalla sua.

Una voce intensa e testi che potrebbero essere definiti delle vere poesie sono da sempre gli ingredienti del successo di Biagio Antonacci, tra i nomi più popolari della musica italiana. Nato a Milano da padre pugliese e madre lombarda, il mondo delle sette note ha sempre catturato la sua attenzione. In un’intervista concessa al Corriere, aveva raccontato di aver iniziato a scrivere canzoni addirittura alle elementari: “Copiando papà ho imparato a usare il computer per registrarmi. Era una canzone per la mia compagna di classe Bianca. Lei non l’ha mai sentita”.

Nonostante gli studi da geometra e l’ingresso nell’Arma dei Carabinieri, quella passione lo portò a stravolgere completamente i propri piani. Mentre prestava servizio a Garlasco, infatti, volle conoscere Ron che abitava proprio da quelle parti. Dopo avergli fatto un provino, Ron decise di dargli un’opportunità presentandolo a Gaetano Curreri, cantante degli Stadio e così Antonacci poté aprire un concerto del celebre gruppo. Da allora la sua carriera è stata un continuo crescendo di traguardi e soddisfazioni e ad oggi è sicuramente uno dei migliori artisti nostrani in circolazione.

Se dal punto di vista lavorativo il pubblico ha sempre seguito ogni suo passo, Biagio ha sempre cercato di proteggere la sua sfera privata. Si sa comunque che ha tre figli: i primi due sono già grandi, vediamo di cosa si occupano!

Chi sono i figli di Biagio Antonacci: somigliano molto al padre, sapete che lavoro fanno?

Dal 1993 al 2022 il celebre cantautore ha vissuto un’importante storia d’amore con Marianna, figlia di Gianni Morandi. I due hanno avuto due figli, Paolo e Giovanni. Dopo la fine della relazione, si è legato all’attuale compagna, Paola Cardinale, con la quale ha avuto il piccolo Carlo, nato giusto un anno fa.

A quanto pare, il matrimonio finora non è stato un obiettivo per lui. A tal proposito, aveva rivelato a Vanity Fair: “Finora non me la sono mai sentita. Ma credo che prima o poi lo farò: sposarsi è un tale gesto di coraggio che, almeno una volta nella vita, bisogna provarci”. Nonostante i rumors circolati successivamente su delle presunte imminenti nozze, in realtà l’artista non ha ancora compiuto il grande passo.

Paolo, il primogenito, è nato nel 1995 ed ha seguito le orme del padre: si sta affermando sempre di più come autore e cantante e tra i brani di successo a cui ha collaborato c’è anche Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Giovanni, nato nel 2001, è un rapper e conduttore radiofonico. Di lui si parlò molto qualche mese fa per via delle voci, rivelatesi infondate, su una sua possibile partecipazione all’attuale edizione di Amici. Anche lui, come Paolo, è nipote di Gianni Morandi e somiglia incredibilmente a suo padre.

Infine, Biagio è padre di Carlo, nato dall’amore con la giornalista Paola Cardinale: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”, scriveva l’artista sui social un anno fa per annunciare il lieto evento.