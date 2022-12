Bulli Stop, Alessia Marcuzzi mostra le gambe: “Faccio una cosa che non ho mai fatto”

A Bulli Stop, Alessia Marcuzzi mostra le sue gambe e rivela di essere pronta a fare qualcosa che non ha mai fatto prima d’ora.

Manca pochissimo al ritorno di Alessia Marcuzzi in tv! A distanza di poco più di due anni dal suo addio in Mediaset, la conduttrice è pronta a ritornare sul piccolo schermo con uno show fatto su misura per lei. Parliamo di ‘Boomerissima’, un programma che mette a confronto due generazioni differenti che partirà su Rai Due dal 10 Gennaio.

Nonostante assente dalla televisione, in tutto questo periodo Alessia Marcuzzi non ha mai perso occasione di poter interagire col suo pubblico social. È su Instagram, infatti, che la conduttrice ha condiviso un bel po’ di tempo fa un suo scatto quando aveva appena 16 anni. E, proprio pochissime ore fa, un video in cui mostra pubblicamente le sue gambe durante la sua ospitata a Bulli Stop. Per quale motivo, però, questo gesto della conduttrice romana ha suscitato grande interesse da parte del suo pubblico social? Ci penseremo noi a dirvelo!

“Faccio una cosa che non ho mai fatto prima d’ora”, ha detto Alessia Marcuzzi alla bellissima Katia Follesa. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Scopriamo insieme cosa ha voluto dire al suo pubblico.

Alessia Marcuzzi mostra le gambe ed avverte: “Non l’ho mai fatto prima”, cos’è successo

La chiave del successo di Alessia Marcuzzi è proprio questa: essere sempre se stessa! In tutti questi anni di straordinaria carriera, la conduttrice tv ha dimostrato in diverse occasioni di non essere affatto solita a dare ascolto alle critiche o alle opinioni degli altri, ma di essere sempre disposta a procedere per la propria strada. Nel corso della sua recentissima ospitata a Bulli Stop, però, l’ex volto de L’isola dei famosi e tantissimi altri programmi di successo ha raccontato a tutti per quale motivo, soprattutto da ragazzina, è stata motivo di scherno da parte dei suoi compagni. “Non è mai stato bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto. Era più una presa in giro, che mi ha reso molto insicura”, ha scritto la Marcuzzi a corredo di questo video, che ha fatto scalpore.

Bella come non mai, anche Alessia Marcuzzi ha le proprie insicurezze. Tra queste, a dispetto di quanto si possa pensare, ci sono proprio le sue gambe. A Katia Follesa e al suo pubblico Instagram, la conduttrice ha raccontato di avere l’abitudine di indossare sempre minigonne e di non mostrarsi mai dinanzi alle telecamere a gambe unite. “Te ce passa un treno in mezzo alla gambe, a Marcù”, queste le parole che le dicevano alla bella Alessia da ragazzina, che sicuramente l’hanno fatto sentire a disagio.

Per la prima volta, quindi, Alessia Marcuzzi mostra le sue gambe al ‘naturale’, facendo chiaramente comprendere il ‘disagio’ vissuto da ragazzina e da donna matura. Si tratta di un gesto, da come si può chiaramente comprendere, decisamente coraggioso, che non è assolutamente passato inosservato agli occhi di nessuno.