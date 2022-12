Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è cresciuto: segni particolari ‘bellezza’

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è cresciuto e oggi ha 24 anni: segni particolari ‘bellezza’.

Capita non raramente che i figli dei personaggi del mondo dello spettacolo abbiano intorno da subito una grande attenzione. La curiosità di scoprire chi sono è sempre molto forte. Spesso si cercano sui social o su internet per sapere ogni cosa su di loro. Molte volte sono stati visti in giro insieme, o anche nelle trasmissioni e questo accende la loro popolarità. Molti seguono le orme dei genitori, come Jasmine Carrisi che proprio come suo padre ha iniziato a muovere qualche anno fa i primi passi nel mondo della musica non senza successo.

Parliamo per esempio anche di Aurora Ramazzotti che oggi è un affermato personaggio nel mondo della televisione e dello spettacolo ed è nota anche sui social. Sono tanti anche i figli delle star famose in tutto il mondo che hanno seguito il medesimo percorso dei genitori e che hanno ricevuto altrettanto apprezzamento. In questo articolo vogliamo porre l’attenzione sul figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, il maggiore.

In molti lo avranno visto da piccolo ma ormai è diventato grande e ha raggiunto e superato la maggiore età: avete visto com’è oggi? Il primogenito della ex coppia ha circa 24 anni: vediamo com’è e che cosa fa.

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è cresciuto, oggi ha 24 anni: segni particolari sicuramente la ‘bellezza’

Avete mai visto il primo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini? Saprete sicuramente che sono stati insieme: il matrimonio è stato celebrato nel 1998. Da anni non sono più una coppia, esattamente nel 2004 si sono separati. Oggi entrambi hanno trovato l’amore al fianco dei rispettivi partner. Stefano e Simona hanno avuto durante il loro matrimonio due figli, Niccolò nato nel 1998 e Giacomo nel 2000.

Ma com’è diventato oggi il primogenito? In molti lo avranno visto in passato dato che è stato più volte paparazzato. Sono inoltre tante le foto e gli scatti che sia la conduttrice che l’ex calciatore pubblicano insieme. Niccolò è diventato grande, ha 24 anni e da quanto possiamo apprendere osservando il suo canale instagram il suo lavoro sembrerebbe essere legato al mondo dello sport.

Non a caso nella biografia fa sapere di essere un personal trainer di una palestra molto importante. Il fisico dice tutto: il primogenito di Simona e di Bettarini ha un corpo scolpito e allenato ed è sicuramente un bellissimo ragazzo. L’impegno mostrato a quanto pare ha portato i suoi frutti. Osservando il suo profilo social notiamo che in questi ultimi anni ha spesso cambiato acconciatura. Pochi mesi fa infatti aveva una chioma cortissima ma adesso porta i capelli più lunghi. Notate una somiglianza tra Niccolò e i suoi genitori?