La funzione nascosta di Whatsapp che quando la scoprirai ti lascerà senza parole

Quasi nessuno la conosce, ma può essere davvero utilissima: questa funzione nascosta di Whatsapp ti svolterà la vita!

Non passa giorno in cui non accediamo a Whatsapp: ormai il noto servizio gratuito di messaggistica istantanea ha cambiato completamente il nostro modo di comunicare e, grazie ad esso, ci è possibile usufruire di comodità impensabili fino a un decennio fa. Scambiarsi messaggi, foto, video, documenti e file audio è diventata un’operazione semplicissima e rapida a cui si aggiungono continuamente nuove e più sorprendenti funzioni.

Ultimamente, ad esempio, è stata introdotta quella che facilita ulteriormente la ricerca di uno specifico contenuto all’interno di una chat. Una vera e propria manna dal cielo per tutti gli utenti, visto che non sempre risultava facile venirne a capo solo tramite l’inserimento di una parola chiave.

Quella di cui vogliamo parlarti oggi è una delle meno conosciute, nonostante sia piuttosto a portata di mano di tutti. Il grande vantaggio che offre è quello di non essere costretti ad accedere all’app e scorrere tra le varie chat per cercare quella che ci interessa. Ciò significa che, a differenza di tutte le altre funzioni, la si trova all’esterno e non all’interno dell’app.

Tramite il trucchetto di cui stiamo per informarvi, sarà possibile una fruizione molto più rapida ed agevole del servizio. Anche in questo caso, ci sono delle differenze tra l’Android e l’Apple. Vediamole nel dettaglio e, soprattutto, scopriamo cosa fare per ottenere questi vantaggi. Basterà una sola mossa, riesci a crederci?

Come utilizzare la funzione nascosta di Whatsapp: ci avevi mai fatto caso?

La ‘misteriosa’ funzione che quasi nessuno conosce è disponibile tenendo premuta l’icona di Whatsapp. Sì, esatto, proprio ciò che fai quando vuoi disinstallare un’app qualsiasi! In questo caso, però, vedrai che ti compariranno immediatamente delle opzioni rapide tra cui dovrai scegliere.

Nel caso in cui tu possegga un dispositivo Android, potrai individuare subito gli ultimi contatti con cui hai interagito e anche la fotocamera del tuo telefono. Se il tuo apparecchio invece è un iOS potrai accedere alla fotocamera, a una nuova chat, al codice QR oppure rintracciare immediatamente un determinato elemento in una conversazione.

Anche se da qualche tempo è finalmente stata resa disponibile la funzione che permette di non apparire più online e non solo di nascondere l’orario dell’ultimo accesso all’app, resta pur sempre una seccatura essere costretti ad entrare nel servizio e cercare ciò che ci interessa. In questo modo, invece, non sarà necessario neanche fare questo.

Nonostante sia gettonatissima da anni, ormai, Whatsapp continua a sorprenderci: se non avevate ancora fatto caso a questa possibilità, siete sicuramente in buona compagnia. D’ora in poi, però, se desiderate un servizio ancora più pratico e comodo, sapete cosa dovete fare!