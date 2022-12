I follower di Luca Argentero fanno fatica a riconoscerlo così: è cambiato e non poco

I follower di Luca Argentero fanno fatica a riconoscerlo così: guardate un po’ con i vostri stessi occhi come è cambiato. Incredibile!

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati dal grande pubblico. Apprezzato sia dal genere femminile che da quello maschile, Argentero è anche molto seguito sui social network dove spesso e volentieri condivide con i fan momenti legati sia alla sua vita lavorativa che a quella privata.

Come certamente ricorderete, la sua strada verso il successo ha avuto inizio con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, nell’ormai lontano 2003. Da lì in poi è riuscito a farsi conoscere sempre più dai telespettatori a casa interpretando diversi ruoli in varie fiction, una fra tutte Carabinieri. Ma come è cambiato in questi anni? Guardate un po’ questo scatto: i fan stentano a riconoscerlo.

Carriera e vita privata

Come abbiamo anticipato poco fa, Luca Argentero è oggi uno degli attori italiani più amati e seguiti dal grande pubblico. Nato a Torino nel 1978, Argentero inizia a farsi conoscere dai telespettatori a casa grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Successivamente, inizierà a recitare all’interno di diversi film e fiction, tra cui Carabinieri, A casa nostra, Saturno contro, Lezioni di cioccolato, Solo un padre e tantissimi altri ancora.

Tra i suoi ultimi lavori, non possiamo infine non citare il ruolo nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani che dal 2020 sta appassionando tantissimi telespettatori e la conduzione di Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani. Per quanto riguarda invece la vita privata, nel 2004 Argentero si fidanza con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania per poi sposarsi nel 2009. Il matrimonio, però, arriva al capolinea nel 2016 e più tardi l’attore inizierà una relazione con l’attuale moglie Cristina Marino.

I follower fanno fatica a riconoscerlo: come è cambiato Luca Argentero

Dopo aver ripercorso brevemente le tappe della sua carriera, vediamo ora uno scatto che Luca Argentero ha pubblicato qualche tempo fa sul suo profilo Instagram e che ha lasciato tutti i fan senza parole. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: i follower fanno fatica a riconoscerlo. E voi, che cosa ne pensate?

In questa foto si vedono tre ragazzi giovanissimi, vestiti con dei semplici jeans e delle felpe. “Ah gli anni 90…” ha scritto Argentero a commento della propria immagine. Dalle sue parole possiamo, quindi, capire che all’epoca della fotografia l’attore avrà avuto poco meno di vent’anni. I fan, ovviamente, si sono subito scatenati con una valanga di commenti.

“Ma che ne sanno i ragazzi di oggi di quegli anni” ha scritto qualcuno. “Non ho capito quale sei tu” aggiunge qualche altro follower. “Ma di preciso quale saresti tu?” chiede un altro fan. Non per tutti, infatti, è stato semplice riconoscere un giovanissimo Luca Argentero all’interno di questa foto, perché in effetti è cambiato davvero molto. Voi avete capito qual è dei tre? Sono aperte le scommesse!