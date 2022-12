“Mi hanno sempre odiato”: l’amaro retroscena raccontato dal cantante di Amici, ecco che cosa ha svelato in un’intervista.

Amici è un talent show che va avanti da tantissimi anni: oggi è arrivato alla sua ventiduesima edizione. Da quando ha esordito ha avuto un successo impressionante. Abbiamo ogni anno la possibilità di conoscere nuovi allievi: cantanti e ballerini che durante la permanenza nella scuola hanno modo di migliorare e di mettere in risalto il loro talento. Sono tanti, per esempio, gli artisti che una volta fuori hanno raggiunto la massima popolarità.

Alcuni li abbiamo visti al Festival di Sanremo e c’è anche chi ha trionfato. Molte volte hanno fatto ritorno su quel palco che li ha visti in qualche modo nascere e crescere. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Enrico Nigiotti ma anche i ballerini, come Elena D’Amario, Lorella Boccia, Giulia Stabile e tanti altri ancora. Oggi molti sono nella scuola con il ruolo di professionisti.

Anche i nuovi allievi stanno conquistando il pubblico e stanno dimostrando di avere talento in ogni puntata, attraverso le sfide e le gare. Come vi abbiamo detto, sono tantissimi coloro che una volta fuori dal talent hanno avuto un successo incredibile. E’ quello che è accaduto ad un cantante amatissimo che anni fa trionfò nella scuola. Proprio questo artista in una recente intervista ha raccontato un retroscena legato alla sua vita privata: “Mi hanno sempre odiato”.

“Mi hanno sempre odiato”: l’amaro retroscena raccontato dall’amatissimo cantante di Amici

Un amatissimo cantante che ha fatto parte della scuola di Amici anni fa è stato intervistato da Il Corriere della sera. La sua carriera negli ultimi anni ha spiccato il volo e oggi è tra i più amati artisti del panorama musicale italiano. Anzi, le sue canzoni raggiungono spesso le prime posizioni e diventano molte volte dei veri e propri tormentoni.

Parliamo di Irama che ha trionfato nel talent show di Maria De Filippi nel 2018, nella diciassettesima edizione. Proprio il cantante in questa intervista ha rivelato un retroscena sulla sua vita privata. Ha spiegato che è sempre molto impegnato anche se non sembra agli altri che lavora molto, per questo motivo le sue ragazze lo hanno sempre odiato: “Non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo”.

Irama ha spiegato che è sempre successo che trovandosi dall’altra parte del mondo dopo 96ore doveva tornare per i suoi impegni di lavoro. Ha inoltre raccontato di preferire tenere da parte la parte privata della sua vita, non pubblicando molte foto con le sue fidanzate sui social o anche storie e immagini della sua quotidianità non legate al lavoro: “La mia popolarità è legata alla musica non al mio personaggio”, ha detto chiaramente Irama.