Perché quando friggiamo si forma la schiuma: attenzione a questo particolare

Perché quando friggiamo si forma la schiuma nell’olio: attenzione a questo particolare o potresti rovinare il risultato finale.

Di sicuro sarà capitato anche a te almeno una volta nella vita mentre friggi di notare che all’interno della pentola con l’olio ad un certo punto inizia a formarsi un odiosa schiumetta.

Ebbene, da che cosa dipende questo fenomeno? Come porvi rimedio? Se non vuoi rischiare di rovinare tutto il piatto faresti bene a prestare attenzione a questo particolare ben preciso. Ci avevi mai fatto caso prima d’ora? Di sicuro se seguirai i nostri consigli non avrai più nulla di cui preoccuparti ed il risultato finale sarà garantito al cento per cento.

Perché quando friggiamo si forma la schiuma

Prima di scoprire qual è il dettaglio a cui è bene prestare attenzione quando friggiamo affinché non si formi la schiuma nell’olio, è necessario domandarsi perché questo accade. Come sappiamo, la frittura è un metodo di cottura molto gustoso e saporito, che fa impazzire praticamente tutti. Sia i grandi che i piccini. Purtroppo, però, è poco salutare e non bisognerebbe mai esagerare.

Ad ogni modo, se anche a te è capitato di vedere formarsi in pentola una strana schiuma bianca mentre stai cucinando è perché la temperatura dell’olio usato per friggere è ancora troppo bassa. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che non è ancora stata raggiunta la temperatura corretta oppure da un eventuale sbalzo termico. Come fare, quindi, per risolvere il problema?

Attenzione a questo particolare

Una volta compresa qual è la causa all’origine del problema, non ci resta che fare attenzione a questo particolare. Oltre a controllare con l’aiuto di un termometro da cucina che l’olio abbia raggiunto la temperatura corretta prima di cominciare a friggere, bisogna anche evitare di girare in continuazione il cibo durante la cottura con un mestolo, una forchetta o un cucchiaio perché l’inserimento di un oggetto freddo potrebbe determinare uno sbalzo termico e, quindi, la formazione della famosa schiumetta di cui stiamo parlando. Lo sapevi? Si tratta, ovviamente, di un piccolo dettaglio che potrebbe tuttavia pregiudicare la buona riuscita del piatto.

Nel caso in cui invece la schiuma si sia già formata, per porre rimedio al problema non dovrai fare altro che procurarti una schiumarola, eliminare la schiumetta facendo attenzione a non scottarti ed attendere che l’olio torni della giusta temperatura prima di continuare a friggere. Facile, non è vero?

Qualcuno afferma che un altro sistema efficace sia quello di aggiungere un tappo di sughero nell’olio durante la frittura. Tuttavia, non ci sono prove certe o spiegazioni scientifiche che possano confermare questa bizzarra teoria. Meglio, quindi, non rischiare di rovinare il piatto e adottare gli accorgimenti e i rimedi sopra elencati.