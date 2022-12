Quali sono i nomi più scelti per i bambini in Italia: il podio di quelli maschili e quelli femminili

Quali sono i nomi più scelti per i bambini in Italia: ecco il podio di quelli maschili e di quelli femminili.

La scelta del nome del nascituro è sempre molto difficile e richiede una certa cura e molta attenzione per non pentirsene amaramente. Quando si è in coppia risulta complicato trovare un accordo con l’altra persona. Spesso infatti la preferenza cade su più nomi. La decisione diventa quasi ardua: alla fine o si lascia scegliere soltanto ad una persona o si trova un accordo. Molte volte si ‘copia’ il nome scelto da un personaggio del mondo dello spettacolo per il proprio bambino, succede non raramente dobbiamo dire.

Si conoscono tantissimi nomi e molti si prendono anche dalle altre lingue. C’è chi preferisce adottare uno da una lingua straniera ma traducendolo e chi invece non lo cambia. Ce ne sono migliaia e migliaia e dato che esiste una grande varietà e tutti sono molto belli, optare per uno non è così facile. C’è anche chi aggiunge al proprio figlio due nomi invece di uno e addirittura chi tre.

Risulta più facile quando si ha il desiderio di mettere il nome del nonno, che sia materno o paterno. In questa caso non c’è bisogno di pensare a lungo. Ebbene, ma sapete quali sono quelli più diffusi in Italia? Sono state riunite le informazioni in base ai bambini iscritti all’anagrafe per nascita e l’Istat ha esaminato quali sono i più usati in assoluto: vediamo il podio di quelli maschili e di quelli femminili.

Quali sono i nomi più scelti per i bambini in Italia: questo è il podio di quelli maschili e di quelli femminili

Saranno tantissime le persone e le coppie che avranno avuto difficoltà nella scelta del nome al proprio figlio: una decisione difficile dato che il bambino dovrà tenerlo per sempre, salvo poi cambiarlo da grande. L’Istat ha analizzato i dati del 2021 in base ai bambini iscritti all’anagrafe per nascita in Italia: ecco, ma che cosa è emerso da questo rapporto esaminato?

A quanto pare c’è una maggioranza sia per quanto riguarda l’assunzione dei nomi maschili sia di quelli femminili. Gli italiani hanno delle preferenze e molti bambini nati nell’ultimo anno, ovvero nel 2021, hanno il medesimo nome. Nel podio dei maschili troviamo il nome Leonardo, l’avreste mai detto? Ebbene sì, sono tantissimi coloro che hanno scelto di chiamare il figlio in questo modo. Al secondo posto c’è Alessandro: questo sembrerebbe che sia stato scelto con maggior frequenza rispetto al 2020; nella terza posizione c’è Tommaso.

Per quanto riguarda invece i nomi femminili, al primo posto di quelli scelti nel 2021 c’è Sofia che a quanto pare era in vetta anche l’anno precedente. Al secondo c’è Aurora e al terzultimo posto c’è Giulia. Anche Francesco e Ginevra sono stai scelti, trovandosi nella quarta posizione. Voi come avete chiamato i vostri figli?