Pochi giorni e festeggeremo il Natale: ecco una regola per evitare brutte figure e un consiglio che ti salverà all’ultimo minuto con i regali

Non manca molto al fatidico giorno di Natale, attesissimo da adulti e piccini. Una ricorrenza tra le più amate, un momento da trascorrere con le persone care a godersi la reciproca compagnia e del buon cibo. Ovviamente, non mancheranno piccoli doni per coloro che amiamo. Regali di Natale, una regola per evitare brutte figurare e un consiglio che ti salverà all’ultimo minuto.

Proprio qualche settimana fa vi avevamo dato un suggerimento prezioso a proposito dei regali di Natale. Avevamo parlato di quanto vada ad influire sul nostro portafogli questo periodo dell’anno e di come trovare modi per risparmiare. E vi avevamo consigliato come sostituire la carta regalo in modo furbo, geniale e originale: lascerete tutti a bocca aperta!

Una “regola” da seguire e un consiglio per evitare figuracce: cosa sapere sui regali di Natale

Sebbene non dobbiamo essere attenti alle formalità con coloro che amiamo, alcuni dettagli potrebbero fare davvero la differenza. Non vogliamo certo mettere a disagio i nostri ospiti! E allora c’è qualcosa che dovete sapere a proposito dei regali di Natale.

Iniziamo da una “regola”, se così si può definire, che possiamo mettere in pratica per evitare di mettere in difficoltà amici e parenti. Sarebbe buona educazione, infatti, chiedere a chi ci ha fatto il dono se preferisce che lo apriamo subito o insieme a tutti gli altri. E lasciare che scelgano la stessa cosa anche per loro stessi. Alcune persone non sono a proprio agio al centro dell’attenzione! Inoltre, in questo modo, eviteremo una “comparazione”, seppur involontaria, tra i doni ricevuti.

Andiamo ora a vedere un consiglio prezioso che potrà salvarci da situazioni imbarazzanti: sarà capitato anche a voi, ammettetelo!

Può capitare di fare male i conti o di ritrovarsi con una persona “extra” tra gli ospiti che non avevamo preventivato. E come fare, allora, visto che non abbiamo comprato nulla per lei? Ecco dunque che entra in gioco il nostro consiglio, un trucco che molti mettono in pratica ogni anno.

Sarebbe buona abitudine avere un dono di “scorta” da tenere in casa per ogni evenienza. Che sia una visita a sorpresa improvvisa, o un aggiunta al pranzo dell’ultimo minuto, questa persona non resterà a mani vuote a guardarci scartare i nostri regali.

Basterà scegliere qualcosa di “neutro”, come un pacco di cioccolatini, una bottiglia di vino, una candela per ambienti, insomma qualcosa che sia generico e che non stoni troppo con il destinatario. In questo modo la frutta figura e l’imbarazzo saranno evitati! Di sicuro è successo anche a voi, ma non ricapiterà!