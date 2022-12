Ricordate Gabriella de I Cesaroni? Oggi ha 83 anni e si mostra così

Ricordate Gabriella nella serie tv I Cesaroni? L’attrice oggi ha 83 anni, ecco com’è a distanza di anni: si mostra così.

I Cesaroni è una serie televisiva andata in onda per la prima volta nel 2006 su canale 5. Si è conclusa nel 2014. Ha avuto un successo impressionante e questo è dovuto oltre alla trama anche alla bravura del cast. Questo era formato da attori e attrici già molto importanti e altri che erano agli inizi della loro carriera. In questi anni però tutti hanno avuto modo di farsi conoscere in altre serie tv e film. C’è anche chi ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi ad altro.

Ricordate intorno a cosa girava la serie? La trama si è concentrata intorno alla famiglia Cesaroni: Lucia è una donna divorziata che rincontra il suo ex Giulio a Roma, dove era arrivata per vedere sua madre e tra i due si riaccende la passione. Questo porta all’unione delle due famiglie non senza complicazioni e difficoltà. Tutti i personaggi che abbiamo visto ci hanno conquistato e abbiamo seguito la loro storia con interesse: ricordate Gabriella?

Ne I Cesaroni era la mamma di Lucia, questa interpretata dalla grandissima attrice Elena Sofia Ricci mentre Gabriella da Rita Savagnone: oggi ha 83 anni, vediamo com’è a distanza di molti anni.

Ricordate Gabriella nella serie tv di successo I Cesaroni? Oggi ha 83 anni, ecco com’è diventata

Ne I Cesaroni abbiamo avuto modo di seguire la storia della famiglia di Giulio e Lucia Liguori. Questi sono stati i due personaggi principali e ad interpretarli abbiamo visto Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci. Nel cast però abbiamo seguito la storia anche degli altri protagonisti come quella di Gabriella, la mamma di Lucia. Vi ricorderete sicuramente dei siparietti tra lei e Cesare, interpretato da Antonello Fassari.

La serie è andata in onda su canale 5 nel 2006 fino al 2014 con sei stagioni una più avvincente dell’altra. Anche se nel corso degli anni, abbiamo salutato qualche personaggio, ma c’è stato pure l’arrivo di nuovi interpreti. Gabriella, interpretata dall’attrice Rita Savagnone, ha fatto parte del cast per tutte le stagioni. Nata nel 1939 a Roma, in molti non sapranno che proprio l’attrice è la madre di Claudio Amendola. Ebbene sì, madre e figlio hanno recitato insieme ne I Cesaroni, ne eravate al corrente? Oltre ad essere una bravissima attrice, è anche una doppiatrice che gode di una certa fama. Nella sua carriera ha avuto modo di spaziare, recitando sia al cinema che in televisione e ogni volta il successo è stato immenso. L’abbiamo vista così (vedi foto sopra) nella serie televisiva del 2006, ma com’è oggi a distanza di alcuni anni?

Ecco Rita Savagnone: l’attrice è sempre stata una donna bellissima e ancora adesso è così. Oltre ad avere un grande fascino, avrete notato quanta sia talentuosa.