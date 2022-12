Trovare persone che siano leali e sincere non è facile: questi segni zodiacali hanno paura di essere feriti e non si fidano facilmente

Nel corso della nostra vita abbiamo modo di conoscere davvero moltissime persone, ma solo poche diventano qualcosa di più di semplici conoscenti. Stabilire un legame non è semplice, a volte. Aprirsi, confidare le proprie paura e i propri sentimenti, sono scelte complesse e talvolta rischiose. Sono molto attenti e hanno paura di essere feriti: questi segni zodiacali non si fidano facilmente.

Giusto qualche tempo fa avevamo parlato dei segni più generosi, di coloro che sono disposti anche a sacrificare qualcosa pur di far felici e aiutare gli altri. Può capitare, purtroppo, che questa bontà d’animo non sia ricambiata, anzi, che qualcuno se ne approfitti. Lo sanno bene i nati sotto le costellazioni che vi andremo a svelare tra poco, che fanno fatica a fidarsi davvero!

Questi segni zodiacali non si fidano facilmente: hanno paura di essere feriti

Hanno imparato a loro spese che non sempre concedere fiducia e aprirsi con qualcuno è una buona idea. Per questo sono diventati molto selettivi e scelgono con cura chi lasciar entrare nella propria vita. Bisogna ammettere, però, che una volta abbattute le barriere, sono davvero delle persone speciali!

Andiamo a scoprire quali sono i segni più diffidenti, tra loro ci siete anche voi? Tutti i dettagli li troverete nel prossimo paragrafo!

Iniziamo dalla Vergine. Un segno che ha bisogno di controllare le situazioni, che siano personali o lavorative. Si tratta di un perfezionista e, soprattutto, di persone dotate di grande sensibilità. Hanno avuto delusioni molto molto forti e per questo sono diventate più accorte riguardo al modo di rapportarsi agli altri. Avere la loro fiducia non è semplice, ma se avremo la pazienza di conquistarla si dimostreranno eccezionali.

Passiamo al Toro. In genere è un segno travolgente, appassionato, ma quando ha modo di conoscere qualcuno per la prima volta tende a rimanere sulle sue. Ha bisogno di studiare, comprendere, valutare, prima di decidere se può davvero essere se stesso con i nuovi arrivati o deve “proteggersi” per non rischiare di soffrire. Una volta rotto il ghiaccio, però, la sua vitalità è sempre sorprendente e affascinante.

Infine, il Sagittario. Socievole di natura, proprio questo suo tratto lo ha spesso portato a essere tradito e ferito. Per questo motivo tende a trattenersi con gli altri e cerca di non scoprire mai i suoi punti deboli. Occorre molto tempo prima che riesca a convincersi che qualcuno merita la sua fiducia. La sofferenza gli ha insegnato a diffidare della maggior parte delle persone. Conquistarlo è difficile, certo, ma non impossibile: ci vuole tanta pazienza!