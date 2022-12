Antonella Clerici, il suo messaggio lascia riflettere: commozione inevitabile

Nel corso di una delle puntate più recenti della sua trasmissione, Antonella Clerici ha lanciato un messaggio davvero emozionante.

Nelle settimane che precedono le feste natalizie, anche la tv si adegua: scenografie e temi trattati nei vari programmi si concentrano per lo più sull’importanza ricorrenza. Lo ha fatto anche la trasmissione E’ sempre mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici: lo studio è addobbato ormai da un bel po’ con festoni e luci e un incantevole albero tutto illuminato domina l’ambiente.

Non a caso, qualche giorno fa, la simpaticissima presentatrice lombarda ha indossato per la puntata un outfit tendente al rosso. Una volta entrata in studio, ha dato qualche consiglio ai telespettatori su un argomento molto in voga durante questo periodo dell’anno ovvero i regali. Sappiamo tutti quanto l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero per amici e parenti non sia sempre un’operazione facile. Trovare ogni anno l’idea giusta non è così scontato, senza contare le spese a cui si va incontro.

Proprio a tal proposito, la Clerici ha rivelato un paio di abitudini che le appartengono quando si tratta di regali. La prima è quella di comprare sempre qualche pensierino in più per evitare di venire colti impreparati se qualcuno dovesse farci dono improvvisamente. L’altra riguarda il tipo di oggetti su cui orientarsi: “Un consiglio, ad esempio, a me piace molto regalare libri. Magari un libro che vi è piaciuto e che regalate ad un’altra persona”.

L’amatissimo volto Rai ha poi voluto lanciare un messaggio di grande importanza su come vivere una festa così sentita, che per sua stessa natura dovrebbe servire ad avvicinare ancora di più le persone.

Antonella Clerici commuove tutti: il suo messaggio arriva dritto al cuore

Nonostante il consumismo che sembra farla da padrone a Natale, bisognerebbe cercare di non dimenticare mai il vero senso di questa data sul calendario. La solidarietà dovrebbe essere il valore fondamentale che dirige le nostre azioni e non sarebbe affatto sbagliato cogliere l’occasione per concedersi una pausa di riflessione sul proprio modo di agire nei confronti del prossimo.

Antonella ne è profondamente convinta e infatti ha consigliato al suo affezionatissimo pubblico di essere accogliente e disponibile verso chi è solo. Soprattutto, ha sottolineato che bisogna cominciare dalle persone più vicine. “Spesso siamo portati a pensare alle persone lontane e invece ci dimentichiamo di una persona che vive vicino a noi e che ha bisogno di non essere lasciata sola a Natale”, ha detto in apertura di puntata.

Poi è passata ai consueti spazi di E’ sempre mezzogiorno: giochi, ricette e tanto altro per trascorrere anche la puntata di martedì 20 dicembre in assoluta allegria.

Anche a voi piace regalare libri?