Non si può certo pretendere sempre la perfezione, ma attorno a loro c’è sempre una gran confusione: sono i segni zodiacali più disordinati!

Avere un certo tipo di organizzazione, sia per quanto riguarda gli spazi personali che lavorativi, è sicuramente un modo per semplificarci la vita. Immaginate di dover cercare quel paio di scarpe che non avete idea di dove sia andato a finire proprio il giorno della promozione: che disastro! Eppure, per alcuni, riuscire a mantenere l’ordine sembra un’impresa. Attorno a loro c’è sempre una gran confusione: sono i segni zodiacali più disordinati.

Abbiamo spesso detto che ognuno di noi è unico grazie ad una serie di caratteristiche, pregi e difetti, che lo rendono tale. Ci sono, ad esempio, persone particolarmente sensibili, dalla lacrima facile, che riescono ad empatizzare con gli altri senza sforzi: come questi segni zodiacali. Altri sono determinati, alcuni sognatori, insomma ognuno è un miscuglio di peculiarità irripetibili.

Oggi, però, vogliamo parlare di coloro che non riescono proprio a mantenere l’ordine, che si tratti della casa, delle relazioni, del lavoro: sono proprio disordinati!

I segni zodiacali disordinati: attorno a loro c’è sempre una grande confusione!

Non dobbiamo pensare che il disordine sia relativo solo, ad esempio, ad un ambiente, al guardaroba, all’auto o alla propria borsa. Alcune persone, infatti, faticano ad organizzarsi anche per quanto riguarda gli appuntamenti, gli impegni, gli orari da rispettare: insomma, sono spesso immersi nel caos!

Una caratteristica che spesso riscontriamo in questi segni zodiacali: volete sapere di chi si tratta e scoprire se è così anche per voi?

Iniziamo la lista dal Cancro. Si tratta di un segno che difficilmente si lascia angustiare, che non si abbandona quasi mai allo stress e all’agitazione. Ha i suoi tempi e non ha problemi a rispettarli, non ha certo intenzione di fare i salti mortali solo per riordinare la cucina o rifare i letti. Prende la vita con grande spontaneità e per questo, per lui, un po’ di disordine non sarà mai un problema!

Passiamo all’Ariete. Inarrestabile e ostinato, si fissa un obbiettivo e non vede nient’altro. Tanto a casa quanto sul lavoro la sua concentrazione è tutta per la meta da raggiungere. Nel percorso, però, non si cura di cosa gli accade intorno. Può dimenticare i piatti da lavare, il cibo in forno, ma anche quell’appuntamento col partner programmato giorni prima. Il loro disordine è la conseguenza del fatto che impiegano tutte le energie su di un progetto specifico.

Infine, i Pesci. Da sempre considerati dei sognatori, il loro lato artistico e istintivo gli impedisce di vedere nel caos il disordine. Anzi, quando tutto è al suo posto e in perfetto ordine quasi si sentono a disagio, come se camminassero sulle uova. Hanno bisogno di esprimersi senza badare troppo alla forma e nel loro disordine c’è spesso vera e propria arte!