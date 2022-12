Barbara D’Urso, la moglie del noto cantante svela cosa ha fatto per lei: un gesto da brividi; retroscena toccante sulla celebre conduttrice

È una delle conduttrici più amate del nostro mondo dello spettacolo. Dal lunedì al venerdì in tv con il suo Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è una vera e propria colonna della nostra televisione. Oggi, però, vi parliamo di una Barbara inedita, raccontandovi un aneddoto accaduto lontano dalle telecamere.

A parlarne è stata la moglie di un famoso cantante italiano, che ha spiegato quello che la presentatrice napoletana ha fatto per lei in un momento buio, durante il quale molte persone si sono allontanate. “Non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano”. In seguito le sue parole nel dettaglio.

La moglie del famoso cantante su Barbara D’Urso: “Non smetterò mai di esserle grata”

Un racconto toccante, quello dell’ex showgirl Gabriella Labate. Moglie del noto cantante Raf, l‘ex volto del Bagaglino ha raccontato un retroscena sul suo legame con Barbara D’Urso, nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo. La Labate ha sottolineato come, in un momento estremamente drammatico della sua vita, la conduttrice partenopea sia stata d’aiuto. Lo ha fatto dandole un sostegno che, invece, è mancato da parte di molti. Di recente, l’ex showgirl ha perso il fratello a causa di un tumore al cervello e proprio in questo periodo di profondo dolore, Gabriella ha potuto contare sull’aiuto prezioso di Barbara D’Urso. “Ha saputo starmi accanto anche in silenzio, condividendo con me questa sofferenza”, ha dichiarato la Labate, sottolineando che sarà sempre grata alla conduttrice per quello che ha fatto per lei.

L’ex showgirl ha poi raccontato di essere stata invitata da Barbara a trascorrere alcuni giorni a Formentera, e che la conduttrice “si è presa cura del suo dolore”. Un sostegno inaspettato, quello ricevuto dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque: Gabriella spiega che si sarebbe aspettata di più da persone che, invece, non le hanno fatto sentire la vicinanza che sperava. “Le carezze di Barbara mi sono arrivate del tutto inaspettate ma me le sono prese. Non dimenticherò mai le sue parole ‘Non ti chiedo nulla ma sappi che io sono con te’. Con questa frase mi ha scaldato il cuore”.

Un legame unico e speciale, quello che unisce Gabriella e Barbara: la moglie di Raf ha definito la conduttrice “l’amica alla quale posso raccontare davvero tutto, un prezioso scrigno al quale affidare i miei segreti”.

Un racconto toccante, quello di Gabriella, che ci regala un volto di Barbara sconosciuto ai più, ma estremamente profondo. La conferma del fatto che la conduttrice abbia un grande cuore, sia a telecamere accese che spente. Con i suoi telespettatori e con gli amici più cari.