Crostata di Natale: il dolce delle feste che ameranno tutti, una fetta tira l’altra!

Crostata di Natale: il dolce delle feste che ameranno tutti, sia i grandi che i piccini. Una fetta tira l’altra. Salva la ricetta!

Non solo panettone e pandoro! A Natale sono davvero tantissime le ricette che si possono seguire per portare in tavola un dessert con i fiocchi.

Da quelli classici della tradizione come struffoli e mostaccioli a quelli che arrivano da un po’ più lontano come il tronchetto di Natale. Quest’oggi, però, vogliamo proporti una preparazione ancora più sfiziosa ed originale. Hai mai realizzato la golosissima crostata di Natale? Quando la assaggerai non vorrai più farne a meno perché è davvero deliziosa. Per farla ti serviranno pochi semplici ingredienti. Provala subito, non te ne pentirai!

Crostata di Natale: il dolce delle feste che ameranno tutti

La crostata di Natale è un dessert per le feste in grado di conquistare tutti: sia i grandi che i piccini. Il suo profumo dolce e la sua golosità, infatti, non hanno uguali. La provi una volta e non la lasci più… è proprio vero: una fetta tira l’altra! Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e scopriamo subito la preparazione passo dopo passo. Il risultato finale sarà un vero capolavoro di gusto. Provare per credere!

Ingredienti:

220 grammi di pandoro;

190 grammi di ricotta;

60 grammi di zucchero;

200 grammi di mascarpone;

1 uovo;

1 cucchiaino di liquore (facoltativo);

cacao amaro in polvere;

ribes;

burro;

farina.

Preparazione

Come avrai potuto notare dalla lista della spesa, la crostata di Natale si prepara con il pandoro ed è anche una ricetta furbissima perché ci permette di riciclare gli avanzi del dolce tipico natalizio evitando così gli sprechi. Ad ogni modo, se vuoi sapere come si prepara questa prelibatezza continua subito a leggere il nostro articolo di oggi. Non te ne pentirai!

Per prima cosa, spezzetta grossolanamente il pandoro e mettilo in un mixer insieme alla ricotta e frulla tutto fino ad ottenere una consistenza abbastanza omogenea. Dopodiché, trasferisci il composto su un piano da lavoro e stendilo con l’aiuto di un mattarello. Usa, quindi, l’impasto per foderare uno stampo circolare precedentemente imburrato e infarinato e, in una ciotola a parte, lavora l’uovo con lo zucchero ed il mascarpone. Se vuoi puoi aggiungere al mix anche un cucchiaino di liquore.

Una volta montato tutto con le fruste elettriche, travasa la crema sulla base di pandoro e ricotta e livella bene la superficie con una spatola in silicone. Inforna, infine, a 180 gradi per circa 30 minuti e, trascorso il tempo necessario, tira fuori la tua crostata di Natale dal forno e lasciala raffreddare. A questo punto, trasferiscila su un piatto da portata e conservala per un paio d’ore in frigorifero prima di servirla. Quando la porterai in tavola, spolvera la torta con del cacao amaro in polvere e decorala mettendo al centro del ribes fresco.