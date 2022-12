Ecco come rendere i tuoi spaghetti ai frutti di mare superlativi come al ristorane: sbalordirai tutti!

Sbalorditivi come quelli del ristorante: i tuoi spaghetti ai frutti di mare conquisteranno i tuoi ospiti se li prepari in questo modo!

E’ uno dei primi piatti protagonisti delle nostre tavole natalizie! Gli spaghetti ai frutti di mare piacciono a tutti (o quasi) e sono uno dei piatti più gettonati della tradizione che in questa magica occasione di festa che ci vede radunati intorno ad una tavola imbandita con le persone che più amiamo, portiamo in tavola. Una vera delizia per il palato che non possiamo di certo lasciarci sfuggire.

Come da tradizione, la sera della Vigilia di Natale si portano in tavola piatti ‘poveri’ a base di pesce. A questo proposito, popolano le nostre tavola specialità di ogni tipologia. Fra queste, di sicuro gli spaghetti ai frutti di mare occupano un posto in pole position. Prepararli non è complicato considerando che si tratta di passaggi semplici. Tuttavia è necessario prestare attenzione ad una serie di accorgimenti. E se anche tu vuoi preparare un primo piatto da leccarsi i baffi allora devi prepararli così: conquisterai tutti i tuoi ospiti in questo modo!

Gli spaghetti ai frutti di mare se preparati in questo modo sono superlativi: ottimi come quelli al ristorante!

E’ un piatto molto amato e che portiamo in tavola la sera della Vigilia di Natale proprio come vuole la tradizione. Ma come si preparano gli spaghetti ai frutti di mare? Ti basterà seguire la ricetta per portare in tavola un piatto che lascerà tutti senza parole! Vediamo gli ingredienti:

Spaghetti

Vongole e Lupini

Cozze

Gamberi

Calamari

Aglio

Olio

Sale

Peperoncino

Prezzemolo

Vino Bianco

Pomodori ciliegino