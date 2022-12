Forse non tutti lo sanno, ma è questo il momento giusto per aprire i regali di Natale

Sai qual è il momento giusto per aprire i regali di Natale? Forse hai sempre sbagliato anche tu: cosa abbiamo appena scoperto.

È finalmente arrivato il momento che tutti attendevamo: il Natale! Ancora pochissime ore ed avremo la possibilità di trascorrere tre giorni in compagnia delle persone a noi più care e, soprattutto, all’insegna del buon cibo e delle chiacchiere. In attesa, però, vogliamo rispondere ad una domanda che, senza alcun dubbio, un po’ tutti si fanno: quando è il momento giusto per aprire i regali di Natale?

C’è chi li apre il 24 sera e, quindi, la sera della Vigilia di Natale e chi, invece, il 25, ma vi siete mai chiesti quando è il momento giusto? Ognuno, come dicevamo, ha le proprie tradizioni e non perde mai occasione di rispettarle, ma quello che forse in pochi sanno è che c’è un momento preciso per provvedere allo scambio dei regali. Siete curiosi di saperne anche voi qualche cosa in più?

Se anche voi, ogni Natale, avete un dibattito con i vostri familiare sullo scambio dei regali e quale sia il momento giusto, siete incappati proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo tutto quello che occorre sapere in merito.

Quando si aprono i regali di Natale? Forse in tantissimi hanno sbagliato fino ad ora

A dispetto di quanto si possa pensare, sembrerebbe che ci sia un momento preciso per l’apertura dei regali di Natale. Alcuni, come dicevamo precedentemente, sono soliti scambiarseli durante la sera della Vigilia, poco prima di iniziare a mangiare. Ed altri, invece, il 25 mattina o, addirittura dopo pranzo. Quando, però, è importantissimo aprirli? O, per meglio dire, c’è un momento adatto? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì. Forse non tutti lo sanno, ma la buona educazione vorrebbe che i presenti che si sono fatti per le feste natalizie venissero aperti in un particolare momento di questi giorni. Quale? Scopriamolo!

Partiamo immediatamente col dirvi che se anche tu sei stata abituata ad aprire i regali la sera della Vigilia di Natale, hai sempre sbagliato. Se fino ad ora, infatti, hai avuto la consuetudine di aprirli prima di sederti a tavola ed iniziare il classico cenone, da questo momento in poi non lo farai più. Sia chiaro: non stiamo dicendo che non sia consentito farlo il 24, ma solo che occorre aspettare la mezzanotte. Pertanto, se avete dei parenti o degli amici a casa che hanno portato con loro dei presenti, armatevi di tanta pazienza e scartocciateli dopo la mezzanotte.

Cosa bisogna fare il 25 Dicembre? C’è chi li apre la mattina appena svegli e chi dopo pranzo, ma anche in questo caso la situazione è molto diversa. La tradizione, infatti, vuole che i presenti vengano aperti la mattina di Natale o, addirittura, prima di pranzo e mai di pomeriggio.

Cosa ne pensate? E, soprattutto, voi quando aprivate i regali?