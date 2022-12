Hai mai visto la mamma di Belen da giovanissima? Immagini a confronto: difficile distinguerle

Tutti conoscono Belen Rodriguez, ma avete mai visto la sua mamma da giovanissima? Due immagini a confronto: è difficile distinguerle.

Sono tantissime le donne che si alternano sul piccolo schermo nostrano, ma Belen Rodriguez è sicuramente tra le più amate. Di origini argentine, la showgirl e conduttrice è arrivata nel nostra paese da ragazzina e subito si è fatta conoscere da tutti per la sua straordinaria bellezza. Dapprima come modella ed, in seguito, come showgirl, la giovane Rodriguez è riuscita facilmente a farsi un nome nel mondo dello spettacolo italiano tanto da essere, ad oggi, uno dei volti più amati da tutti.

Che Belen Rodriguez sia la regina dei social, è appurato. Sapete, però, che anche sua mamma si diletta a condividere ed interagire col suo pubblico? Anche lei molto seguita su Instagram, la bella Veronica Cozzani è solita rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita da nonna, da moglie e mamma. Di tanto in tanto, infatti, l’argentina intrattiene i followers con scatti inediti, che subito catturano l’attenzione di tutti.

Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto che ce la mostra da giovanissima. E che ci rendono chiara e lampante la somiglianza con Belen Rodriguez. Siete curiosi di vedere queste due immagini a confronto? È davvero difficile distinguerle!

Belen e sua mamma da giovanissima: due immagini a confronto, che somiglianza?

Se Belen Rodriguez è la regina dei social ed adora condividere scatti della sua quotidianità e delle sue vacanza, anche sua mamma non è affatto da meno. Con un profilo che conta più di 200 mila followers ed un numero di post superiore ai 3000, la mamma dell’amata conduttrice argentina adora interagire coi suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una sua foto da giovanissima messa a confronto di una di Belen diversi anni addietro. Non sappiamo a quanto ammonti la loro età in queste due foto social, ma quello che non passa assolutamente inosservata è l’infinita somiglianza che c’è tra le due donne.

Già recentemente, infatti, ci è capitato di parlarvi della mamma di Belen da giovanissima e di spiegarvi quanto le due donne siano parecchio somiglianti, ma vi assicuriamo che appena guarderete questo confronto, salterete dalla sedia. Si tratta, infatti, di due immagini molto diverse tra di loro e, molto probabilmente, che ritraggono le due donne in momenti differenti della loro vita, ma che sono accomunate da un’unica cosa: la loro somiglianza! Guardate anche voi di che cosa parliamo, ma vi garantiamo che farete davvero difficoltà a riconoscerle.

Due vere e proprie gocce d’acqua, vero? Oltre a considerare il fatto che distinguere chi sia Belen e chi sia la signora Veronica è davvero difficile.