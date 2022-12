La figlia di Loredana Lecciso si sposa: chi è il futuro marito, Al Bano non si è trattenuto; il retroscena che non tutti conoscono.

Si chiamano Jasmine e Al Bano Junior e sono i due figli di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Non tutti sanno, però, che la splendida showgirl ha anche un’altra figlia, nata della precedente relazione con l’imprenditore Fabio Cazzato, con cui è stata sposata dal 1993 al 1996. Brigitta, è questo il nome della ragazza, ha 28 anni ed è pronta per convolare a nozze!

Laureata in moda, Brigitta è la primogenita della Lecciso è impegnata da diversi anni con il volontariato in Africa, dove trascorre tantissimo tempo. Un continente dove ha vissuto sin da bambina, poiché è lì che i nonni paterni hanno una casa, esattamente a Watamu. Ed è proprio in Africa, nello specifico in Kenya, che il futuro marito di Brigitta gestisce un hotel e un locale: lei vive lì con lui e lavora nel campo della moda e dell’abbigliamento. Fiori d’arancio in arrivo per la coppia? La risposta è sì! I due convoleranno a nozze per ben due volte, prima a Lecce e poi in Africa. Scopriamo qualcosa in più sul genero di Loredana e sul pensiero di Al Bano Carrisi… C’è un retroscena che non tutti conoscono.

Nozze in arrivo per la figlia di Loredana Lecciso: la rivelazione su Al Bano

Matrimonio in arrivo in casa Lecciso. La primogenita della showgirl pugliese, Brigitta Cazzato, sta per sposare il suo Yan, che ha incontrato nel 2021. Metà tedesco e metà italiano, il ragazzo è proprietario di diversi locali in Africa ed è proprio lì che vive con la meravigliosa Brigitta, che è pronta a diventare sua moglie. Come rivelato al settimanale Nuovo, la coppia si sposerà in un primo momento a Lecce, con rito civile, per poi celebrare anche un matrimonio africano, sulla spiaggia, in Kenya. Tutti invitati, comprese le figlie di Al Bano e Romina Power, con le quali Brigitta ha un bellissimo rapporto. Ma ci sarà anche Al Bano?

Ecco cosa ha raccontato la futura sposa intervistata dal settimanale Nuovo: “Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi. Quando gli ho presentato Yan a Celino era entusiasta, una reazione che mi stupisce perché Al Bano non è uno che si sbilancia spesso.” Brigitta spiega di essere molto felice per l’accoglienza riservata al suo fidanzato dalla sua famiglia: “Lui piace proprio a tutti”.

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le informazioni e i dettagli sulle doppie nozze di questa meravigliosa coppia, alla quale non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore per una vita felice insieme.