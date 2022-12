Maria De Filippi ama gli animali ma un pericoloso episodio l’ha impaurita non poco; il retroscena che non tutti conoscono sull’amata conduttrice.

È una vera e propria regina della televisione. Le sue trasmissioni sono tra le più amate e seguite della nostra tv: dei veri e proprio appuntamenti fissi per il pubblico. Oggi, però, vi parliamo di una Maria De Filippi lontana dalle telecamere, o meglio di una delle sue più grandi passioni, quella per gli animali.

La conduttrice non ha mai nascosto il suo amore smisurato per i cani, parte integrante della sua famiglia. Spesso i suoi amici a quattro zampe sono apparsi anche nelle sue trasmissioni, da Uomini e Donne a C’è posta per te. La passione per gli animali, però, ha causato uno spiacevole ‘imprevisto’ a Queen Mary: si tratta di un episodio che non conoscono in molti. Ecco cosa sarebbe successo anni fa.

Maria De Filippi, la sua passione per gli animali le ha fatto vivere uno spiacevole momento

L’amore di Maria De Filippi per i cani non è affatto un segreto, ma non tutti sanno che la conduttrice è appassionata anche di cavalli. Super sportiva, la moglie di Maurizio Costanzo ha praticato e continua a praticare diversi sport, dal tennis al crossfit, e non manca l’equitazione. A questo proposito, però, c’è un episodio che ha segnato il suo percorso e che l’ha costretta per diversi anni ad interrompere la sua passione per l’equitazione. Secondo quanto si apprende sul web, riportato anche da Novella 2000, in passato Maria De Filippi sarebbe stata vittima di una brutta caduta da cavallo, che le avrebbe causato addirittura la frattura del malleolo. Per questo motivo, Maria ha detto ‘stop’ all’equitazione, sport che aveva iniziato sin da piccola.

Un retroscena che non tutti conoscevano sull’amata regina della tv, che dopo la consueta sosta natalizia, tornerà in tv più carica che mai. A gennaio, dopo lo stop, torneranno gli amatissimi Uomini e Donne ed Amici, ma non solo. È già tempo di C’è posta per te! La celebre trasmissione del sabato sera tornerà a divertirci ed emozionarci a partire da sabato 7 gennaio, subito dopo l’Epifania, naturalmente su Canale 5.

Il format, super fortunato, non cambia: i mittenti manderanno a chiamare i destinatari, per recuperare un rapporto interrotto, chiedere perdono alla persona amata, o semplicemente organizzare una sorpresa. Non mancheranno gli ospiti in studio, che aiuteranno a rendere le sorprese ancora più speciali. Un mix di risate e lacrime, che fa di C’è posta per te una delle trasmissioni più amate e seguite della storia della tv. E voi, seguirete la nuova e attesissima edizione dello show?