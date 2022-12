Mel Gibson giovanissimo in questa foto: come è diventato adesso a distanza di anni

In questo vecchio scatto che ne ritrae tutto il fascino era molto giovane, ma vediamo com’è Mel Gibson adesso che sta per compiere 67 anni!

Tra pochi giorni festeggerà il suo 67esimo compleanno, ma nel cuore del pubblico di tutto il mondo è presente già da decenni: Mel Gibson, bellezza innata e talento innegabile, è uno dei divi più amati di Hollywood e a lui sono legati dei veri capolavori del cinema. Nella sua carriera, infatti, non troviamo solo esperienze come interprete, ma anche ottime prove come regista.

A caratterizzare il suo percorso artistico fin dagli anni ’90, infatti, sono infatti sia la recitazione che la regia. Dopo aver frequentato l’Accademia di arte drammatica di Sidney, in Australia, dove si era trasferito a 12 anni dagli Stati Uniti insieme alla famiglia, l’esordio davanti alla macchina per lui giunse verso la fine degli anni ’70. Fu però col film Arma Letale, del 1987, che entrò di diritto nel firmamento delle stelle di Hollywood partecipando in seguito ad altre famose produzioni tra cui Ransom – Il riscatto e What Women Want.

Dopo aver preso parte a svariate pellicole, nel 1993 uscì il suo primo film a cui aveva lavorato occupandosi della regia ovvero L’uomo senza volto. A questo sono seguite altre pellicole diventate dei veri cult, come La passione di Cristo, Apocalypto, Braveheart. La foto in bianco e nero che vedete mostra la star originaria dello stato di New York quando era molto giovane: il suo fascino era evidente già allora, ma com’è adesso Gibson? Scopriamo come appare oggi che di anni ne ha quasi 67.

Mel Gibson adesso: la foto che mostra il cambiamento dell’attore

Nato in una famiglia numerosa nella quale è il sesto di ben 11 fratelli, Mel è sempre stato un uomo che non passa certo inosservato. Lo dimostra il fatto che ancora oggi, che sta per spegnere 67 anni, il suo aspetto rimane molto affascinante. Nell’immagine che vi mostriamo lo vediamo con parecchi anni in più rispetto alla precedente, ma si può dire che il capello brizzolato e qualche ruga lo rendano ancora più interessante.

I suoi fantastici occhi azzurri sono sempre bellissimi e anche l’intensità dello sguardo e del sorriso sono gli stessi di tanti anni fa. Tutte queste qualità hanno certamente contribuito a far innamorare di lui la bellissima sceneggiatrice Rosalind Ross, di moltissimi anni più giovane e madre del nono figlio dell’attore. Sì, perché Mel Gibson è diventato padre per ben 9 volte: da Roby Moore, sua prima moglie, ha avuto 7 figli, poi dalla relazione con la musicista russa Oksana Grigorieva è nata la figlia Lucia ed infine, dall’amore per la Ross è nato il piccolo Lars Gerard.

Che dire, complimenti a Mel Gibson che dopo tutti questi anni continua ad incantare le fan del mondo intero!