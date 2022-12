Perché Eduardo De Filippo non ha preso il cognome Scarpetta: cosa si cela dietro quella scelta: il retroscena che non tutti conoscono sull’attore napoletano.

Definirlo drammaturgo o attore è riduttivo. Eduardo De Filippo è stato una vera e propria leggenda del teatro partenopeo e, oggi, è uno dei simboli per eccellenza della città alle pendici del Vesuvio Non esiste un solo napoletano che non abbia mai visto, ad esempio, Natale in casa Cupiello. Non solo: Eduardo è oggi uno degli autori teatrali più rappresentati ed amati all’estero. Delle sue opere e dei suoi straordinari successi sappiamo praticamente tutto, ma c’è un retroscena che riguarda la sua famiglia e, nello specifico, i suoi genitori che non tutti conoscono.

De Filippo, infatti, è il cognome della mamma del napoletano, Luisa De Filippo, sarta teatrale. Perché Eduardo ha scelto di prendere il cognome di quest’ultima e non quello del padre, il commediografo Eduardo Scarpetta. Il motivo? C’è una ragione ben precisa dietro la scelta di Eduardo.

Eduardo De Filippo e il cognome Scarpetta: il retroscena sulla sua famiglia

Eduardo, Peppino e Titina De Filippo erano figli di Luisa De Filippo ed Eduardo Scarpetta, famoso attore e commediografo, tra i più importanti della storia di Napoli. Quest’ultimo, però, era famoso anche per essere un donnaiolo e per aver avuto ben nove figli, tra i quali, appunto, vi erano Eduardo e i suoi due fratelli, nati dalla storia con Luisa. Sin dall’infanzia, Eduardo e i suoi fratelli sapevano chi fosse suo padre, ma quest’ultimo non li ha mai riconosciuti, poiché era sposato con la zia di Luisa, Rosa. È per questo motivo che scelsero di non prendere il cognome Scarpetta ma quello della mamma, De Filippo. Ma, a proposito di Eduardo Scarpetta, vi viene in mente qualcosa?

Si, parliamo proprio del giovane attore napoletano, classe 1993, tra i più talentuosi e promettenti del momento. Protagonista di grandi successi come L’amica geniale, Le fate ignoranti (serie tv) e Carosello Carosone, dove ha interpretato l’amatissimo musicista, Eduardo Scarpetta non ha quel cognome per caso. Anche lui discende dalla famiglia di grandi artisti di cui fece parte anche il grande Eduardo. Il giovane attore è figlio di Mario Scarpetta, nipote di Vincenzo Scarpetta. Quest’ultimo era figlio di Eduardo Scarpetta e Rosa De Filippo. Un cognome importante, ma che non ha mai rappresentato un peso per il giovane artista, che rappresenta uno dei volti più talentuosi del nostro Paese. La sua passione per la recitazione è iniziata ben presto: aveva solo nove anni quando ha mosso i primi passi sul palcoscenico del teatro con papà Mario.

E voi, conoscevate questo curioso retroscena sulla talentuosissima dinastia Scarpetta – De Filippo?