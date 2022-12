“Per fare un piacere a mio papà…”: Orietta Berti, il triste retroscena appena svelato dalla famosa cantante, attualmente opinionista al GF Vip.

Assoluta protagonista del GF Vip 7, dove veste il ruolo di opinionista per la prima volta, Orietta Berti si è raccontata senza filtri, ospite nella puntata del 21 dicembre 2022 de La Vita in diretta. La cantante, con la sua solita schiettezza, ha ripercorso i momenti salienti della sua illustre carriera, iniziata ben 57 anni fa e costellata di straordinari successi.

Nel corso dell’intervista, la Berti ha condiviso anche un commovente retroscena che riguarda il suo papà e che non tutti conoscono. Le parole dell’attuale opinionista del Grande Fratello Vip non sono passate inosservate; ecco cosa ha raccontato nella trasmissione di Rai Uno, condotta da Alberto Matano.

Orietta Berti, il toccante retroscena riguarda il suo papà: la confessione

“Rispettarsi l’un l’altro e dire sempre la verità. Non dire mai le bugie, perché le bugie sono tremende. Quando sono piccole puoi anche sorvolare, ma quando sono grandi no.” Queste le parole di Orietta Berti, che, nello studio di La Vita in diretta, ha svelato il segreto del suo amore lunghissimo col suo Osvaldo. Studio nel quale la cantante ha celebrato i suoi 57 anni di carriera: un successo cresciuto nel tempo ed esploso ulteriormente negli ultimi anni. Orietta si aspettava tutto questo quando tutto è iniziato?

Alberto Matano glielo ha chiesto e la sua risposta non si è fatta attendere: “No. All’inizio l’ho fatto per fare un piacere al mio papà che non c’era più, allora volevo avere un minimo di successo. Poi mi sono capitate tanto occasioni, tante persone che hanno collaborato, hanno creduto e mi hanno dato delle buone indicazioni. E dopo 55 anni ++ sono ancora qui, perché ho sempre dato retta alle persone che sapevano più di me”. L’artista sottolinea come, nel suo lavoro, sia importante circondarsi di collaboratori che diano buone idee e che tu creda nelle loro idee: “Se uno vuol far di testa propria non va da nessuna parte, è difficile questo lavoro”.

Eleonora Daniele, ospite in studio, sottolinea l’umiltà della cantante, che potrebbe ‘tirarsela’ di più, ma non lo fa. Anche Anna Pettinelli elogia l’atteggiamento della Berti: “Tutto sembra che le sia accaduto un po’ per caso, lei ancora si meraviglia dopo tutti questi anni, ‘ma davvero è successo a me’?”

Pioggia di complimenti per Orietta, che nonostante abbia fatto praticamente tutto in questi anni, ha svelato un suo desiderio: ” Sono molto curiosa. Mi piacerebbe cantare ancora con qualche giovane.” La mitica Orietta Berti ha in serbo una nuova hit dopo lo straordinario successo di Mille e tante altre canzoni? Noi ci auguriamo di sì!