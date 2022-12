Royal Family, Harry e Meghan: colpo basso per entrambi, non si aspettavano tutto ciò

Royal Family, colpo basso per Harry e Meghan: i due coniugi non si sarebbero mai aspettati nulla di tutto questo.

È da quando sono convolati a nozze ed hanno preso poi la decisione di allontanarsi volontariamente dalla Royal Family che Harry e Meghan sono sulla bocca di tutti. A fare parecchio discutere, da come si può chiaramente comprendere, non è stata solo la volontà di entrambi di dire ‘addio’ alla corona e a tutti i suoi benefici, ma anche tutto quello che ne è scaturito dopo.

In tantissimi, infatti, ricorderanno delle dichiarazioni shock che sia Harry che Meghan hanno rivelato sul conto della Royal Family in diversi occasioni. Non solo, quindi, durante l’intervista ad Oprah Winfrey, portando a galla dei veri e propri altarini della famiglia londinese, ma anche nel corso della serie tv originale Netflix che li vede come protagonisti indiscussi da diverse settimane.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, avvenuta l’8 Settembre scorso, sembrava che la Royal Family potesse finalmente ricongiungersi. E che, soprattutto, potesse deporre ‘l’ascia di guerra’. A quanto pare, però, sembrerebbe che non sia affatto possibile una cosa del genere. Proprio in questi giorni, infatti, Harry e Meghan sono stati completamente travolti dalle critiche. Ed hanno ricevuto persino un vero e proprio colpo basso!

Colpo basso per Harry e Meghan: non se lo sarebbero mai aspettato

Sapevamo perfettamente che il documentario di Harry e Meghan su Netflix non sarebbe passato inosservato, soprattutto dopo alcune dichiarazioni trapelate, ma mai ci saremmo aspettati questo che è appena successo. I due giovanissimi ragazzi, infatti, sono stati completamente al centro di una dichiarazione shock, che senza alcun dubbio non li avrà lasciati indifferenti. A distanza di qualche settimana dall’uscita delle loro rivelazioni sulla Royal Family, Harry e Meghan sono nuovamente finiti sulla bocca di tutti. Ed anche stavolta, purtroppo, sono stati i destinatari di qualcosa di non molto piacevole. Si tratta, quindi, di un vero e proprio colpo basso per loro, soprattutto perché mai si sarebbero aspettati una cosa del genere.

Ad esprimere il suo parere non tanto piacevole su Harry e Meghan, è stato Piers Morgan, famoso ed amato giornalista britannico. In occasione della trasmissione “Talk Tv, Uncensored”, infatti, il volto tv si è lasciato andare a delle parole per nulla positive nei confronti della coppia. “L’ipocrisia è alla base di tutto ciò che fanno questi due”, ha detto il giornalista. La domanda che, però, vi facciamo è: perché, secondo voi, tale parole? La risposta è semplicissima: a detta del volto tv, infatti, Harry e Meghan sono pronti a presentarsi all’incoronazione di Carlo d’Inghilterra solo per soldi e fama. “Perché due persone che disprezzano la monarchia e tutto ciò che rappresenta e pensano che la famiglia reale sia un branco di razzisti, dovrebbero mai presentarsi all’incoronazione?”, ha spiegato il buon Morgan.

Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? E, soprattutto, da che parte state?