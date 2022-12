Sabrina Ferilli, il ‘segreto imbarazzante’ su Maria De Filippi: adesso lo sanno tutti

Sabrina Ferilli, ecco svelato il ‘segreto imbarazzante’ su Maria De Filippi: adesso lo sanno tutti. Non crederete ai vostri occhi!

Quella formata da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è una coppia televisiva amatissima nel mondo dello spettacolo.

Negli ultimi anni abbiamo imparato a vederle spesso insieme sul piccolo schermo in trasmissioni come Amici e Tu si que vales, portando in scena dei siparietti davvero molto divertenti. Le due donne, infatti, sono amiche anche nella loro vita privata. Non ne hanno mai fatto mistero nemmeno in tv, dato che fra le due si avverte una complicità e una sintonia che solo due vere amiche potrebbero avere.

A tal proposito, però, l’attrice romana avrebbe di fatto svelato un ‘segreto imbarazzante’ sulla moglie di Maurizio Costanzo. Sapete già di che cosa stiamo parlando? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci. Guardate un po’ qua.

L’amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Come abbiamo anticipato poco fa Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, oltre a condividere spesso lo stesso palcoscenico, sono anche due vere amiche nella sfera privata. Negli ultimi anni le abbiamo viste insieme in trasmissioni come Amici di Maria De Filippi dove l’attrice romana è stata varie volte ospite e giudice di gara, oppure a Tu si que vales dove da diversi anni presidia la giuria popolare.

Non sono poi mancate neppure delle ospitate a C’è Posta per te e a tantissimi altri programmi tv molto amati dagli italiani. Insomma, fra le due anche davanti alle telecamere sembra essere un rapporto sincero ed una complicità senza uguali. Un bell’esempio di amicizia fra donne!

Il ‘segreto imbarazzante’

Al di là della loro amicizia, Sabrina Ferilli avrebbe di fatto parlato pubblicamente di un ‘segreto imbarazzante’ che riguarderebbe proprio l’amica. Sapete già che cosa ha detto sul suo conto? Si tratta di un dettaglio che in pochi conoscono e che ha a che fare con la vita privata della conduttrice Mediaset. Di sicuro quando scoprirete di che cosa si tratta non riuscirete a credere ai vostri occhi.

Ebbene, stando alle parole della Ferilli, la De Filippi non amerebbe affatto cucinare, o meglio, sarebbe davvero negata ai fornelli! “È capace di guardare con imbarazzo pure un uovo alla coque” ha dichiarato l’attrice. “Affronta il cucinare come se fosse astrofisica” ha aggiunto subito dopo. Infatti, dando un’occhiata ad alcune indiscrezioni presenti sul web, sembrerebbe proprio che a casa della De Filippi ci sia una persona che si occupa della cucina al posto suo.

E voi, l’avreste mai detto? Di sicuro stavolta l’attrice ha rivelato qualcosa che non tutti sanno su Maria De Filippi, ma soprattutto ha dimostrato come anche una professionista del suo calibro possa nascondere in realtà qualche piccolo e perdonabile difetto.