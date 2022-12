Se hai pochi minuti per sistemare casa prima dell’arrivo degli ospiti ti serve il nostro aiuto: 3 consigli ‘salva vita’

Se hai solo pochi minuti di tempo per sistemare casa prima dell’arrivo degli ospiti ti serve il nostro aiuto: ecco 3 consigli ‘salva vita’.

Hai già sistemato tutto prima dell’arrivo degli ospiti per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale? Niente paura, se hai poco tempo a disposizione ci pensiamo noi!

Nel nostro articolo di oggi, infatti, andremo a svelarti 3 consigli ‘salva vita’ che ti permetteranno di risparmiare tempo, denaro e pure fatica. Provare per credere! Basta, quindi, perdere altro tempo prezioso, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci subito al lavoro. Il risultato finale sarà una casa pulita e ordinata proprio come quando passi tutta la giornata a fare le pulizie. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Se hai pochi minuti per sistemare casa prima dell’arrivo degli ospiti ti serve il nostro aiuto

Mancano poche ore all’inizio dei festeggiamenti di Natale, ma la tua casa è ancora sottosopra? Non disperare, ci pensiamo noi a darti una mano con i nostri consigli ‘salva vita’. Vedrai, in 3 semplici mosse riuscirai a sistemare l’appartamento senza spendere troppo tempo né fatica.

Sei curioso di sapere come tutto questo sia possibile? Lascia perdere la bacchetta magica e metti in pratica i nostri suggerimenti. Il risultato finale è garantito al cento per cento. Provare per credere!

3 consigli ‘salva vita’

Oltre che a cucinare, quando si ricevono degli ospiti a casa per Natale è ben far trovare tutto pulito e perfettamente in ordine. Se, però, hai perso di vista le lancette dell’orologio e ormai mancano pochi minuti all’arrivo di amici e parenti, ma l’appartamento è ancora sottosopra devi assolutamente mettere in pratica questi 3 consigli ‘salva vita’. Di sicuro ti saranno di grande aiuto! Ecco come procedere:

fai cambiare l’aria in casa aprendo le finestre per qualche minuto. In questo modo, andranno via eventuali cattivi odori o puzza di fritto qualora avessimo appena finito di cucinare. Per dare un tocco in più all’ambiente puoi anche accendere qualche candela profumato o dei bastoncini di incenso; detergente multiuso: prepara un detersivo fai da te perfetto sia per pulire il pavimento che per detergere le superfici di bagno e cucina. Mescola insieme acqua tiepida, bicarbonato di sodio ed un pezzo di sapone di Marsiglia e usa il mix per pulire tutta la casa;

prepara un detersivo fai da te perfetto sia per pulire il pavimento che per detergere le superfici di bagno e cucina. Mescola insieme acqua tiepida, bicarbonato di sodio ed un pezzo di sapone di Marsiglia e usa il mix per pulire tutta la casa; attenzione ai vetri: per far sembrare la casa perfettamente in ordine, l’ultimo accorgimento è quello di eliminare ogni macchia o alone da vetri e specchi. Per farlo, puoi usare un po’ di alcol mischiato con l’acqua e asciugare il tutto con dei fogli di carta di giornale. Il risultato è garantito!

Una volta messi in pratica questi 3 consigli ‘salva vita’ non ti resterà che abbellire l’ambiente accendendo le lucine dell’albero, disponendo qua e là qualche cucino a tema natalizio ed il gioco è fatto!