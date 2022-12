Armando Incarnato, splendida notizia: si allarga la famiglia, il lieto annuncio

Di recente Armando Incarnato ha dato ai fan una notizia davvero strepitosa: ciò che è successo ha riempito di gioia anche i fan!

La sua presenza a Uomini e Donne è diventata negli ultimi anni tra le più apprezzate e criticate del programma: Armando Incarnato è nel parterre maschile del famoso dating show da tempo e con la sua personalità è riuscito a distinguersi, tanto da animare ampi spazi di molte puntate. I suoi innumerevoli battibecchi con Gianni Sperti e Tina Cipollari tengono banco da molte stagioni e sono dovuti principalmente ad una certa diffidenza dei due opinionisti nei sui confronti.

Il cavaliere partenopeo è infatti accusato da loro e da una parte del pubblico di mirare solo ad attirare l’attenzione delle telecamere e di non volere davvero trovare una donna che possa stare al suo fianco. In effetti, sono state diverse le dame che hanno dichiarato il proprio interesse per lui, ma puntualmente tali frequentazioni sono sfumate a causa di divergenze di vedute.

Dal canto suo, Incarnato riesce a difendersi benissimo dai costanti attacchi e non sono rare le sue sfuriate durante le registrazioni in studio. C’è da dire però che da quando fa parte della nota trasmissione Mediaset, in alcune occasioni ha dimostrato anche la sua parte più fragile. Come quando ha menzionato sua figlia Michelle, nata dall’amore per l’ex compagna Daniela.

Pochi mesi fa, aveva anche confessato a Uomini e Donne Magazine di stare attraversando un momento non facile: “A volte mi sento mancare la terra sotto i piedi, e sto cercando di ‘imparare a volare’. Non me la sento di aprirmi, sto cercando di metabolizzare delle cose”, aveva ammesso. Ora però nella sua vita si è affacciata una nuova gioia che lo aiuterà sicuramente a rialzarsi.

Armando Incarnato, la notizia fa il giro del web: che bella sorpresa!

Nel corso dell’intervista aveva detto di sentire il bisogno di un appoggio morale: “Vorrei una spalla su cui riposare, è da un po’ che mi sento stanco”. In questi giorni sul suo profilo TikTok, ha però comunicato a tutti una splendida notizia: ha adottato un cane!

“In questo mondo di mascalzoni, quando vuoi un po’ d’amore, non ti resta altro che adottare un cane”, dice il cavaliere nel video che lo immortala in compagnia del suo nuovo amico a quattro zampe. “Si chiama Simba, ha il pedigree ma è stato adottato”, ha aggiunto. Poi Armando commenta il suo amore per gli animali: “Sono amante degli animali perché sono fedeli”, lasciando trasparire molto probabilmente l’amarezza provata in certi momenti.

Di sicuro, l’arrivo di Simba in casa gli svolterà la vita e lo farà sentire molto meno solo.