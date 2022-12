Pesantezza e gonfiore dopo cena? Con la tisana della nonna ti senti subito meglio

Pesantezza e gonfiore dopo cena: prepara la tisana della nonna e ti senti subito meglio. Provare per credere! Non potrai più farne a meno.

Tutti noi durante le festività natalizie mangeremo un po’ più del solito, inutile negarlo. Potrebbe, quindi, capitare dopo pranzo o dopo cena di sentirsi pesanti e gonfi.

Ma niente paura, perché grazie alla tisana della nonna ti sentirai subito meglio. Si tratta di un rimedio infallibile che ti aiuterà a digerire in un batti baleno. Guarda un po’ qua che cosa ti serve per prepararla e segui queste semplici indicazioni. Il risultato finale è garantito al cento per cento.

Pesantezza e gonfiore dopo cena

Sicuramente durante le feste potrebbe capitare di avvertire una fastidiosa sensazione di pesantezza e gonfiore addominale dovuto all’eccessivo apporto di calorie. Non c’è, ovviamente, da stupirsi considerato il fatto che tra la Vigilia, Natale e Santo Stefano mangiare sarà un vero e proprio sport olimpico.

Ma niente paura, perché a venirci in soccorso ci pensa la tisana digestiva della nonna che ci rimetterà subito in piedi. Un rimedio infallibile che in un batti baleno risolverà tutti i nostri problemi. Sei curioso di sapere come si prepara? Allora continua immediatamente a leggere il nostro articolo. Ti sarà di grande aiuto.

Con la tisana della nonna ti senti subito meglio

Se durante le feste o in qualsiasi altro momento dell’anno ti dovessi sentire dopo mangiato gonfio e pesante, un rimedio efficace per risolvere il problema è quello di preparare la tisana della nonna. Una bevanda buona e genuina che ti aiuterà di sicuro a sentirti subito meglio. Prepararla è davvero semplicissimo. Basterà avere in casa:

acqua;

1 cucchiaio di cannella in polvere;

1 cucchiaio di zenzero in polvere;

semi di cardamomo;

chiodi di garofano in polvere;

1 pizzico di pepe nero.

Una volta reperito tutto il necessario, non dovrai fare altro che versare le spezie in un barattolo di vetro, tritarle e mescolarle bene e tenere pronto il mix da usare all’occorrenza. Qualora, infatti, ti dovesse capitare di avere delle difficoltà a digerire, ti basterà mettere in infusione nell’acqua un cucchiaio di questo prodotto naturale, filtrare il liquido ottenuto e bere la tisana.

Vedrai, in pochi minuti ti sentirai subito meglio. La cannella, in particolare, andrà a rafforzare il sistema immunitario e a stimolare la digestione, il cardamomo svolgerà una funzione espettorante, lo zenzero servirà da antibiotico naturale e il pepe nero sarà di grande aiuto per il sistema nervoso.

Insomma, con la tisana della nonna potrai contrastare problemi digestivi, reflusso, malanni di stagione e mal di testa in un colpo solo. Pazzesco, non è vero? Si raccomanda, tuttavia, di fare attenzione alle allergie e di non assumere questa bevanda in quantità eccessive.