Ricordate Rachida Karrati? Prima Masterchef, poi L’Isola dei Famosi: oggi si mostra così

Ricordate Rachida Karrati, l’ex concorrente di Masterchef e de L’Isola dei Famosi? Guardate oggi come si mostra dopo anni dall’esordio.

State seguendo anche voi la dodicesima edizione di Masterchef? Con al timone il solito tridente, il talent di Sky continua a dimostrarsi uno dei più seguiti ed amati di sempre. Chissà chi vincerà quest’anno, vero? Al momento, siamo ancora alle fase iniziali del gioco ed è ancora tutto da vedere, ma siamo certi che – così come gli altri anni – anche quest’anno riuscirà a trionfare chi farà vedere ai tre giudici di poter essere all’altezza della situazione.

Nel corso di questi dodici anni, sono davvero tantissime quelle persone che si sono alternate nella cucina di Masterchef ed hanno avuto la possibilità di cucinare ai giudici. Tra quelli che, però, in tanti si ricordano e continuano ad amare, c’è sicuramente il suo: Rachida Karrati! La simpaticissima marocchina ha partecipato al programma nel corso della sua terza edizione, quella vinta da Federico Francesco Ferrero, e – nonostante l’eliminazione ad un passo dalla fase finale – è riuscita ad entrare nel cuore di tutti.

Subito dopo la sua partecipazione a Masterchef, infatti, Rachida ha cavalcato l’onda del successo. E, qualche anno dopo, ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Ad oggi, invece, cosa sappiamo sul suo conto? Sono trascorsi anni dal suo esordio in tv, ma guardate come si è mostrata proprio recentemente.

Ricordate Rachida di Masterchef? Guardate che cosa fa oggi e come si mostra

Siamo certi che in tantissimi si chiedono di lei e di che fine abbia fatto dopo Masterchef, vero? Tutti amavano ai tempi del suo esordio la simpaticissima Rachida Karrati. Ed adesso altrettanto in numerosi vogliono avere qualche notizia in più sul suo conto. Anche voi siete tra questi? Benissimo: noi di Universomamma siamo pronti a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Dopo il suo esordio a Masterchef, come dicevamo, Rachia Karrati ha avuto la possibilità di cavalcare l’onda del successo. E di poter partecipare, nel 2010, a L’Isola dei Famosi. Anche in quell’occasione, nonostante la vittoria de Le Donatella, l’ex concorrente del talent aveva confermato la sua unicità e la sua simpatia. Cos’è successo poi? Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto e né perché la Karrati abbia preso questa decisione, fatto sta che mano a mano è sempre più sparita dalla tv. Che cosa fa oggi? Abbiamo pochissime informazioni sul suo conto! Seppure regolarmente iscritti ai classici social network, la cuoca non ama aggiornarli spesso. Dando uno sguardo al suo profilo Instagra, però, abbiamo appreso che la sua passione per la cucina è rimasta la stessa. E noi ne siamo davvero ben contenti. Per quanto riguarda il suo cambiamento, invece, sul suo canale Facebook abbiamo rintracciato una foto caricata nello scorso agosto, ma non ci è dato sapere se sia recente oppure no. Guardatela qui:

Nonostante le poche informazioni che abbiamo sulla foto in questione, si può vedere chiaramente quando Rachida sia rimasta identica al passato. Sempre bellissima, non trovate?