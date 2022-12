Si parla solo di loro ora, ma come sono cambiate negli anni Paola e Chiara? Eccole ai loro esordi

Paola e Chiara si sono finalmente riunite ed adesso sono pronte a conquistare tutti nuovamente: sapete come sono cambiate negli anni?

Non solo l’intervista dell’ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, è finita sulla bocca di tutti, ma anche il ritorno di Paola e Chiara sulla scena musicale ha destato grandi chiacchiere. Sorelle di sangue, il duo musicale è stato tra quelli più amati ed apprezzati degli anni ’90 ed inizi 2000. Ed ha lasciato tutti senza parole quando, dopo una serie infiniti di successi, ha scelto di separarsi.

A distanza di anni dalla loro separazione, Paola e Chiara sono nuovamente ritornate a cantare insieme e a fare ballare tutti coloro che hanno sempre creduto in loro. Non solo, infatti, nei prossimi mesi le rivedremo esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, ma siamo certi che riusciranno a cavalcare l’onda del successo dopo questa esperienza come i vecchi tempi.

Siete curiosi, però, di sapere come sono cambiate nel corso degli anni? Oggi il fascino di Paola e Chiara, diciamoci la verità, non passa assolutamente inosservato, ma siete curiosi di sapere com’erano ai tempi dei loro esordi? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video del 1997, anno in cui – davvero giovanissime – hanno partecipato al Festival di Sanremo e sono riusciti a conquistarsi il primo posto come Nuove proposte. Ecco com’erano allora.

Com’erano Paola e Chiara e come sono cambiate negli anni: eccole insieme nel 1997

Elodie non è affatto cambiata nel corso degli anni ed è ancora più bella rispetto al passato, ma possiamo dire lo stesso di Paola e Chiara? In attesa di scoprire con quale canzoni si esibiranno sul palco di Sanremo e se riusciranno a conquistare il pubblico italiano, abbiamo intenzione di spulciare un po’ nel loro passato. E capire insieme a voi come siano cambiate nel tempo le due amatissime sorelle.

Da sempre appassionate al mondo della musica, Paola e Chiara vengono ‘scoperte’ da Claudio Cecchetto. E nel 1996 prendono parte a Sanremo Giovani, riuscendosi ad aggiudicare la vittoria ed avendo la possibilità di partecipare alla gara dell’anno dopo col brano ‘Amici come primi’, classificandosi al primo posto. Era esattamente il 1997 e da quel momento il duo musicale ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Siete curiosi, però, di sapere come sono cambiate nel corso degli anni? Saranno anche passati 15 anni da allora, ma come erano allora le due sorelle? Guardate un po’ questo scatto che abbiamo recentemente individuato:

Davvero bellissime, non trovate? Nonostante siano passati circa 15 anni da questo momento, Paola e Chiara non solo continuano ad essere ancora adesso bellissime, ma si mostrano completamente anche identiche al passato. Insomma, è come se il tempo per loro non fosse mai passato. Anche voi siete d’accordo con noi?