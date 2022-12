Whatsapp, sconcerto per gli utenti: cosa sta accadendo e cosa potrebbe cambiare molto presto; una notizia assolutamente inaspettata.

Che mondo sarebbe senza Whastapp? L’app di messaggistica istantanea di colore verde ha letteralmente sconvolto le nostre vita, cambiando per sempre il nostro modo di comunicare. Le lunghe telefonate, ormai, sono state quasi del tutto sostituite dalle ben più veloci note audio e lo stesso vale per gli sms, praticamente scomparsi. Che sia per lavoro o semplicemente per tenersi in contatto con amici e parenti, tutti oggi possiedono Whatsapp sui propri dispositivi. C’è, però, una notizia che sta facendo tremare i tantissimi utenti.

Molto spesso vi parliamo di funzionalità nascoste, trucchetti e strategie da adottare attraverso questa magica app. Non solo: vi illustriamo anche tutti gli aggiornamenti e le novità che, di volta in volta, il team di Whastapp introduce per migliorare l’applicazione. Stavolta, però, più che di introdurre si parla di eliminare: a quanto pare, un’importante funzionalità di Whatsapp potrebbe salutarci molto presto. Una brutta notizia per tutti coloro che la sfruttavano: ecco di cosa si tratta.

Whatsapp, gli utenti sono molto preoccupati: questa funzione potrebbe scomparire

Su cellulare, sul tablet o sul pc, ammettilo: anche tu sei tra l’enorme schiera di utenti che non può fare più a meno di Whatsapp. Un’app che ti permette di comunicare con tante persone in brevissimo tempo, utilizzando messaggi di testo, vocali, immagini, gif e chi più ne ha più ne metta. Se anche tu sei un grande fan del’app, però, c’è una cosa che dovresti sapere.

Per tutelare il più possibile la privacy degli utenti e, quindi, dei messaggi che vengono inviati sulla piattaforma, pare che Whastapp abbia intenzione di eliminare la possibilità di fare screenshot alla chat. Si, parliamo proprio alla foto allo schermo, che spesso facciamo per poi inviare ad altre persone, in altre conversazioni. Secondo quanto riporta WabetaInfo, molto presto questa possibilità potrebbe svanire. E non sarebbe l’unica novità…

Sempre con lo scopo di evitare diffusioni di messaggi privati, potrebbe essere eliminata anche la funziona ‘inoltra’, attualmente presente in ogni chat, con un semplice clic. Accanto al messaggio vi è una freccia, che ti permette di inviare il testo in altre chat: molto presto questo potrebbe restare soltanto un ricordo. Anche in questo caso, la modifica avverrebbe per permettere agli utenti di scrivere messaggi senza la paura che il contenuto possa essere divulgato a sua insaputa. Una cosa ottima da un lato, ma anche scomoda per chi utilizza Whastapp per lavoro ed è solito inviare documenti o informazioni proprio attraverso ‘Inoltra’.

Non ci resta che attendere per scoprire di più sulle eventuali novità e su quanto effettivamente proteggano le nostre chat e i nostri dati personali. E voi, cosa ne pensate di questa indiscrezione? Siete pro o contro?