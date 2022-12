Antonella Clerici si lascia andare: il racconto sui suoi rapporti intimi. Guardate che cosa ha rivelato: non riuscirete proprio a crederci!

È una delle conduttrici televisive più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Con la sua trasmissione È sempre mezzogiorno tiene compagnia tutti i giorni agli italiani con tantissime ricette, giochi ed ospiti ogni volta diversi. Stiamo parlando proprio di lei, della solare e spumeggiante Antonella Clerici.

Amata e seguita anche sui social network, la presentatrice è solita condividere con i fan ogni aspetto della propria vita, sia lavorativa che privata. Stavolta, però, ha rivelato un particolare davvero incredibile.

In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, la Clerici si è lasciata andare ed ha parlato dei suoi rapporti intimi in un racconto piuttosto dettagliato. Avete saputo che cosa ha confessato? Quando lo scoprirete non riuscirete davvero a crederci.

L’intervista al Messaggero

In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, Antonella Clerici ha parlato di diversi temi, alcuni dei quali anche piuttosto ‘scottanti’. Per esempio, ha avuto modo di parlare del suo rapporto con la chirurgia estetica, spiegando di aver iniziato a fare qualche ‘ritocchino’ all’età di 40 anni senza mai esagerare. “Faccio poche cose continuative e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe” ha svelato la conduttrice televisiva. “Non voglio trasformarmi” ha infine concluso.

Ma non è tutto, perché sempre nel corso della stessa intervista la Clerici è tornata a parlare anche di menopausa. “Per me è stata dura e faticosa” ha ripreso. “È iniziata a 54 anni ed è finita da poco” ha aggiunto prima di passare ad argomenti ancora più intimi riguardanti le sue relazioni amorose. Ecco che cosa ha detto la presentatrice a tal proposito.

Antonella Clerici: il racconto sui suoi rapporti intimi

Come abbiamo detto poco fa, nella sua intervista al Messaggero Antonella Clerici ha parlato anche dei suoi rapporti intimi. In particolare, ha detto: “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore, ma anche una certa dose di trasgressione”.

Una ricetta secondo la Clerici ben riuscita che dovrebbe mantenere il rapporto vivo all’interno della coppia nonostante il trascorrere del tempo. Inoltre, sempre sul tema, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha svelato che in passato ha anche commesso alcune piccole trasgressioni.

Nello specifico avrebbe indossato stivali, parrucche ed altri travestimenti. “Ognuno trova il suo modo per star bene insieme” ha infine aggiunto la presentatrice. L’avreste mai detto? Vi sareste mai aspettati un simile racconto da parte sua? Ad ogni modo, sembra proprio che Antonella Clerici non abbia paura di mostrarsi così com’è anche quando si trova lontana dalle telecamere ed i suoi fan la amano anche per questo.