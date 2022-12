Cosa faceva Flavio Insinna prima del successo: si manteneva così

Sapete cosa faceva Flavio Insinna prima del successo? Il conduttore televisivo si manteneva così.

Dal 2018 Flavio Insinna è al timone del programma su Rai Uno L’Eredità. Il conduttore oltre a questo ha tra le mani sempre tanti progetti. Infatti da quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della televisione non si è più fermato. In molti lo sapranno la sua carriera è cominciato nello spazio della recitazione. E’ entrato nel mondo dello spettacolo come attore, prima a teatro e poi al cinema.

Uno dei suoi personaggi più amati è quello del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi interpretato nella serie Don Matteo. Lo ha portato in scena per 5 stagioni recitando al fianco di Terence Hill e Nino Frassica. Dopo questo ruolo ne ha interpretato altri. Abbiamo avuto la possibilità di vederlo in altre fiction e in altri film. Ha lavorato al cinema e in televisione, oltre come attore, anche come presentatore.

Come vi abbiamo detto dal 2018 ha preso le redini del programma L’Eredità. Tutti i personaggi divenuto famosi nello spettacolo prima ancora di entrarvi a far parte hanno fatto tanto sacrifici e tanta gavetta, e naturalmente hanno studiato, proprio come Insinna. Ma prima ancora di muovere i primi passi in questo mondo, sapete che cosa faceva? Il conduttore ha raccontato ogni cosa tempo fa in un’intervista.

Cosa faceva Flavio Insinna prima di diventare famoso come oggi: il conduttore si manteneva così

Tutti i personaggi del mondo dello spettacolo hanno fatto prima di entrare e di farsi conoscere una lunga gavetta. Hanno studiato e lavorato molto prima di farsi apprezzare dal pubblico. C’è anche chi è stato più fortunato e notato da qualche regista o da un’altra figura importante, è entrato in men che non si dica in questo mondo. Flavio Insinna ha studiato e si è impegnato prima di immergersi in questo spazio dove l’attenzione mediatica è sempre forte.

Da quando ha debuttato non si è più fermato. Oggi la sua carriera è ampia: ha lavorato al cinema e in televisione come attore fino ad arrivare al timone di diversi programmi. Dal 2018 conduce la seguitissima trasmissione L’Eredità. Ma sapete che cosa faceva prima? Sembrerebbe che, come raccontato da Caterina Balivo nel 2019, abbia iniziato a muovere i primi passi lavorando nel mondo del disc joker.

Proprio così, lo ha svelato dicendo: “‘Una volta mi sono presentato a casa e ho detto ‘farò il deejay’”. C’è un altro dettaglio della sua carriera che pochi conosceranno. Il conduttore dopo aver preso il diploma aveva anche tentato un’altra strada. Aveva cercato di entrare nell’Arma dei Carabinieri ma a quanto pare senza alcun successo. Ebbene, Flavio Insinna ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro in questo modo per poi cambiare completamente.