Era una bambina quando perse suo padre: la figlia di Alberto Castagna oggi è una (bellissima) donna. Guardatela un po’ qua!

Tutti voi ricorderete certamente il celebre conduttore Alberto Castagna, scomparso prematuramente nell’ormai lontano 2005.

Come tanti altri della sua generazione Castagna ha fatto la storia della televisione conducendo prima il Tg 2 e, successivamente, trasmissioni di successo quali I fatti vostri e Stranamore. Una carriera stroncata purtroppo prima del tempo a causa di un’emorragia interna, preceduta da altri problemi di salute che l’avevano costretto in passato a prendersi una pausa dai riflettori.

Ad ogni modo, sapete come è diventata oggi sua figlia Carolina? Quando la vedrete non crederete ai vostri occhi perché ormai è una donna bellissima. Guardatela un po’ qua in questa foto.

Chi è la figlia di Alberto Castagna

Quando perse suo padre era poco più che una bambina, ma oggi Carolina Castagna è diventata una donna bellissima. La giovane, ormai trentenne, ha deciso di non seguire le orme del conduttore televisivo e di dedicarsi agli studi in medicina come la madre, la dermatologa Pucci Romano.

In ogni caso, dando un’occhiata al suo profilo Instagram, Carolina ha anche tantissime altre passioni tra cui quella per i viaggi, l’avventura, gli animali e la natura. Nella sua galleria non mancano infatti scatti che la ritraggono in giro per il mondo in tutta la sua bellezza, prima in montagna e poi al mare. Ma guardatela un po’ con i vostri stessi occhi: ecco com’è diventata oggi la figlia di Alberto Castagna.

Com’è oggi

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, è possibile provare a conoscere più da vicino chi è e che cosa fa oggi la figlia di Alberto Castagna, lo storico volto della trasmissione Stranamore, scomparso nel 2005.

Ad ogni modo, oltre agli studi in medicina e alle sue innumerevoli passioni fra cui quella per i viaggi, si può vedere come Carolina sia ormai diventata una bellissima donna. La giovane infatti attualmente ha circa una trentina d’anni e si mostra sui social in tutta la sua bellezza. Guardatela un po’ in questa foto coni vostri stessi occhi. Resterete di sicuro senza parole!

Come si può vedere, Carolina ha dei lunghi capelli castani e lisci, un fisico snello e slanciato ed uno sguardo curioso illuminato da una luce speciale, proprio come suo padre Alberto. Secondo alcuni la somiglianza fra padre e figlia sarebbe schiacciante. Per altri, invece, Carolina somiglierebbe di più alla madre.

E voi, che cosa ne pensate? Al di là dei diversi pareri, una cosa è certa: la figlia di Castagna è diventata oggi una splendida donna, dalla bellezza del tutto naturale, senza bisogno di trucco, filtri o altri artefici scenici. Una vera rarità al giorno d’oggi.