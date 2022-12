Le figlie di Benedetta Parodi come sono diventate: ormai sono “due splendide donne”

Nate dal matrimonio con Fabio Caressa, le figlie di Benedetta Parodi oggi sono cresciute e davvero belle: eccole!

Giornalista e conduttrice televisiva di successo, Benedetta Parodi è molto seguita anche sui social dove è solita condividere con i follower gran parte della sua quotidianità. Una quotidianità nella quale la famiglia che ha formato col giornalista Fabio Caressa è il perno principale. I due sono una delle coppie famose più unite che si siano mai viste e hanno avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Dopo le nozze celebrate nel 1999, Benedetta è diventata mamma per la prima volta con la nascita della primogenita Matilde avvenuta il 5 settembre 2002. Due anni dopo è arrivata Eleonora, che ha compiuto 18 anni pochi mesi fa e, infine, nel 2009 è stata la volta di Diego.

In un’intervista a Vanity Fair, la giornalista si è definita nei loro confronti una mamma “libera”: “I miei figli sono atletici, hanno un sacco di amici, e se vedono una palla hanno voglia di giocarci anche se poi a casa stanno davanti a uno schermo”.

Tre figli giovani sono davvero un bell’impegno, ma la Parodi sembra più che serena nello svolgere il lavoro di mamma: “Ho sempre voluto una famiglia numerosa perché ho ricordi bellissimi della mia e ho voluto ricrearli”, ha ammesso di recente a Donna Moderna.

Oggi Matilde ed Eleonora sono entrambe cresciute e bellissime: le avete viste?

Chi sono e cosa fanno le figlie di Benedetta Parodi

Matilde l’abbiamo vista in tv per uno scherzo alla madre organizzato da Le Iene in cui le faceva credere di aver perso la testa per un uomo molto più grande di lei. La ragazza è apparsa a volte anche nel programma condotto dalla madre, I menu di Benedetta. Appassionata di moda e di musica, ha ereditato da Benedetta l’amore per la cucina ed ha già un notevole seguito social, dove spesso la vediamo cambiare hair look. Ha frequentato il liceo classico presso l’Istituto Parini di Milano. Qui la vediamo in un selfie allo specchio e non si può negare che la sua bellezza sia già parecchio evidente.

Sua sorella Eleonora le somiglia molto, pur essendo più chiara di carnagione e di capelli. Sui social si mostra spesso in compagnia delle amiche ed ha studiato al Liceo delle Scienze umane. “Le piacciono molto i thriller, è anche una grande appassionata di Stephen King e ama i suoi libri”, raccontò sua madre quando fu ospite in tv di Caterina Balivo.

Non c’è che dire: le figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono due ragazze decisamente splendide!