Forse non tutti sanno chi sono i fratelli di Rudy Zerbi: il retroscena sulla sua vita privata che in pochi conoscono.

Rudy Zerbi è nella scuola di Amici di Maria De Filippi dietro al banco dei professori da diversi anni. La sua presenza in puntata non passa mai inosservata, oltre a far ridere e divertire spesso si trova a discutere con gli altri insegnanti. Sicuramente quest’anno, con l’inizio della ventiduesima edizione, i battibecchi risultano pochi rispetto all’anno scorso. Infatti ricorderete che era soprattutto con Anna Pettinelli che si trovava a scontrarsi avendo pareri diversi sugli allievi.

Non solo ad Amici ma il professore di canto riveste il ruolo di giudice a Tu si que vales, insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Insieme formano un quartetto molto unito. Rudy ha cominciato a lavorare moltissimi anni fa. Ha fatto i primi passi quando era giovanissimo: allora decise di seguire la sua passione per la musica.

Ormai tutti conoscono ogni cosa della sua carriera ma anche la vita privata in parte è nota. Per alcuni tratti sicuramente non ha bisogno di ulteriori presentazioni. L’insegnante ha 4 figli avuti da tre compagne diverse. Saprete sicuramente che è il figlio di Davide Mengacci ma lo ha scoperto soltanto in età adulta. Ma chi sono i suoi fratelli?

Forse non tutti sanno chi sono i fratelli di Rudy Zerbi: cosa si sa di loro

La vita privata di Rudy Zerbi è abbastanza nota al pubblico, almeno per chi lo segue da tempo. Saprete che è il figlio di Davide Mengacci. Sua madre Luciana Coi, ebbe una relazione con il presentatore ma il professore di Amici l’ha scoperto soltanto all’età di 30 anni. Lui è cresciuto con il primo marito di sua mamma, Roberto Zerbi, che come capirete, lo ha adottato e gli ha dato il suo cognome.

Ma sapete chi sono i fratelli del giudice di Tu si que vales? Rudy ha dalla parte di suo padre due fratelli, Matteo e Guido, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1993. Il terzogenito è nato dalla relazione tra Davide Mengacci e la regista Cina Liguori. Sembrerebbe, da quanto si apprende sul web, che Matteo sia un imprenditore: pare abbia frequentato una scuola d’arte e ha studiato Graphic design and project creation alla Milano Communication & Comics Academy. Per quanto riguarda invece Guido non si hanno molte informazioni.

La madre di Rudy ha avuto il secondo figlio Stefano Zerbi, dal padre adottivo, ovvero Roberto, colui che ha dato il cognome al professore di canto. Inoltre la madre di Zerbi con il secondo marito Giorgio Ciana ha avuto il terzo figlio, Piergiorgio Ciana. A quanto pare il maestro di canto di Amici da parte del padre ha due fratelli, Guido e Matteo, mentre da parte della madre ne ha altri due, Stefano e Piergiorgio.