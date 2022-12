Scommettiamo che non hai mai visto una ricetta così semplice: bastano 2 ingredienti e cinque minuti per questa stuzzicheria sfiziosissima

Potrai prepararla come antipasto o contorno, sarà comunque irresistibile e indimenticabile. Scommettiamo che una ricetta tanto semplice e veloce, povera di ingredienti ma allo stesso tempo saporita, non l’hai mai vista! Hai bisogno di 2 ingredienti e cinque minuti per preparare questa stuzzicheria sfiziosissima.

Non c’è trucco né inganno, basta davvero così poco per preparare qualcosa di gustoso e indimenticabile. Sappiamo che molti di voi saranno scettici e si immagineranno chissà qualche complicatissimo procedimento, ma la realtà è proprio questa: si tratta di una ricetta furbissima e squisita. Farà gola a tutti, sia agli adulti che ai bambini e voi spendere davvero pochissimi euro. Siete pronti a iniziare? Non vediamo l’ora di lasciarvi a bocca aperta.

Prima però, un piccolo consiglio: così eviti la puzza di fritto in casa, questo trucco ti tornerà utilissimo!

2 ingredienti e cinque minuti: questa stuzzicheria si prepara in un lampo e costa pochissimo

Vi abbiamo incuriosito? Siamo certi che alcuni sono ancora scettici, ma una volta preparata questa squisitezza insieme a noi dovranno ricredersi. Scopriamo i nostri due unici ingredienti:

400 grammi di parmigiano grattugiato;

5 albumi.

Ebbene sì, come potete vedere, nessun inganno: abbiamo proprio bisogno di soli due prodotti. Non vi consigliamo di unire del sale perché il formaggio è già molto saporito di suo, mentre potete aggiungere delle spezie, se volete. Vediamo subito come si procede.

In una ciotola raccogliamo gli albumi delle uova. Non lavoriamoli da soli, iniziamo ad aggiungere il parmigiano poco alla volta mentre, con una forchetta, mescoliamo, amalgamando i due ingredienti. Procedete man mano con il formaggio, aggiungendone dell’altro solo dopo aver assorbito il precedente. Quando avremo terminato il composto dovrà risultare appiccicoso, non liquido. Se così fosse unite altro formaggio, dovrete poter maneggiare l’impasto.

Preleviamone delle piccole quantità e lavoriamo a formare delle palline. Potete usare dei guanti se vi infastidisce l’odore. Intanto facciamo scaldare, in un tegame o in una padella, una bella quantità di olio per friggere. Quando sarà bollente immergiamo le palline. Attenzione, impiegheranno davvero pochissimi istanti a gonfiarsi e dorarsi, quindi non allontanatevi. Appena cotte toglietele dall’olio e sgocciolatele sulla carta assorbente per eliminare quello in eccesso. Pronti ad assaggiare? Un morso e vi ruberanno il cuore: sono sfiziose e saporite, davvero gustosissime!

Visto quanto è semplice questa ricetta? Perfetta quando non abbiamo abbastanza ingredienti in casa per preparare un antipasto o un contorno diverso ma non vogliamo fare brutta figura. In pochi istante avremo una pietanza sublime e originale da offrire ai nostri ospiti!

Consiglio extra: potete sostituire il parmigiano con il pecorino se volete, le palline saranno super aromatiche e gustose, per veri intenditori! Arricchitele con le spezie che preferite, ma lasciate perdere il sale: fidatevi, non serve!