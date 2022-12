Meghan Markle ha un soprannome particolare: gliel’hanno dato per quello che fa; il retroscena che non tutti conoscono sulla duchessa di Sussex.

Tutto ciò che fa e tutto ciò che la riguarda non passa mai inosservato ed è sempre oggetto di critiche e commenti di ogni tipo. Ma mai come in questo periodo Meghan Markle sta facendo parlare di sé, con l’uscita della serie Netflix Harry & Meghan. Un vero e proprio documentario, che ripercorre la storia d’amore dei duchi di Sussex, dagli inizi ai motivi che li hanno spinti a dire addio alla Famiglia Reale.

Una serie nella quale vengono svelati diversi retroscena sul principe e sulla sua consorte e, a questo proposito, c’è una cosa che non tutti sanno sulla bellissima Meghan. Sapevate che l’attrice di Suits ha un soprannome? Le è stato dato in California, dove vive da circa due anno con Harry e i suoi bambini ed è nato per un motivo ben preciso. Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto.

Meghan Markle, conoscete il suo soprannome? Ecco quel è e come è nato

Ebbene sì, forse non tutti lo sanno ma Meghan Markle ha un soprannome molto particolare, che le è stato dato dai suoi vicini di casa. Come tutti sanno, Meghan e Harry abitano in una lussuosa villa a Montecito, a Santa Barbara, dove si sono trasferiti all’inizio del 2020 dopo la separazione dalla Royal Family. Si tratta di una dimora davvero enorme, composta, tra le altre stanze, da sedici bagni e nove camere da letto. Vari angoli della maxi villa del principe Harry e Meghan vengono mostrati proprio nel chiacchieratissimo documentario Netflix, che non dovreste assolutamente perdervi. Ma torniamo al soprannome… sapete qual è il ‘nomignolo’ che hanno attribuito alla duchessa di Cambridge proprio in California?

Per i vicini di casa, la Markle è la “Principessa di Montecito”. Un soprannome che racchiude lo stile di vita di Meghan, che predilige il lusso e la vita agiata, come riporta Closer. I residenti a Montecito non apprezzerebbero le abitudini della duchessa e il soprannome, pertanto, non sarebbe proprio positivo. Secondo quanto si legge, la Markle sarebbe abituata a prenotare sempre in ristoranti di lusso, nelle postazioni più privilegiate. Nonostante il soprannome, però, pare che Meghan e Harry non facciano una vita molto esposta. Al contrario, i duchi di Sussex opterebbero spesso per luoghi appartati ed escursioni in posti segreti: una vita piuttosto tranquilla, insomma.

E voi, siete curiosi di scoprire nuovi dettagli inediti e curiosità su Harry e Meghan, sulla loro casa e sulla loro famiglia? Non potete perdervi il documentario: ne vedrete e sentirete delle belle. Ad esempio, sapete perché, quando faceva parte della Royal Family, la Markle indossava quasi sempre abiti di colori neutri?