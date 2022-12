“Il primo Natale…l’ho perso pochi giorni fa”: il dolore di Orietta Berti

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda oggi, Orietta Berti ha raccontato il suo Natale diverso dai precedenti.

In una puntata di Domenica In come quella di oggi 25 dicembre, tutta improntata sul Natale, non poteva mancare uno dei volti più familiari per gli italiani. Parliamo di Orietta Berti, cantante dalla carriera che copre più di mezzo secolo. Grazie alla sua voce straordinaria, ha scritto e continua a scrivere una pagina importantissima di storia della musica nostrana.

L”usignolo di Cavriago’ è però anche un personaggio televisivo amatissimo: tanti i programmi in cui è richiesta la sua presenza e l’avventura intrapresa quest’anno come opinionista del GF Vip ne è un’ulteriore dimostrazione. Insieme a Sonia Bruganelli, Orietta accompagna Alfonso Signorini in questa settima edizione del reality targato Mediaset e, sebbene appaia più riservata rispetto alla collega, la sua arguzia e la sua simpatia non passano certo inosservate.

Il suo rapporto col pubblico è sempre stato molto caloroso, così come il legame che la unisce alla sua famiglia. I fan ammirano molto la solidità dell’amore nato tanti anni fa con suo marito Osvaldo Paterlini, da lei menzionato quasi immancabilmente quando è in tv. I due si sono sposati nel 1967 ed hanno avuto due figli: Omar, nato il 3 agosto del 1975, e Otis, nato il 18 febbraio del 1980. Oltre a loro e alle nipotine Olivia ed Ottavia, c’è anche un altro grande amore nella vita di Orietta. Purtroppo, però, questo è stato il primo Natale senza questa presenza tanto importante per lei. Ne ha parlato ai microfoni di Mara Venier.

Orietta Berti, momento di malinconia a Domenica In: di cosa ha dovuto fare a meno questo Natale

Nello studio di Domenica In, la Berti ha allietato il pubblico con le sue canzoni ed ha anche chiacchierato con la padrona di casa raccontando cosa significa per lei il Natale e cosa desidera che questa festività le regali.

Ha rivelato che adesso è suo figlio Omar ad accompagnarla ai suoi appuntamenti di lavoro: “Sono sempre stata seguita da Osvaldo e mi piace avere uno della famiglia vicino a me, per quello mi vedi sempre gioiosa e serena”. Riguardo a ciò che le piacerebbe ricevere dal Natale, la cantante riconosce di non desiderare di più di ciò che ha: “Per Natale non voglio chiedere di più perché ho tanto Mara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo”.

C’è però una spina quest’anno nel suo cuore e riguarda la recente scomparsa del suo cane: “Devo dire solo una cosa, questo è il primo Natale dopo nove anni e mezzo che mi manca il mio cane Otello, l’ho perso pochi giorni fa, tutti quelli che amano gli animali sanno che vuoto possono lasciare”.

Parole che esprimono il comprensibile dolore per la morte di un carissimo amico. Facciamo comunque tanti auguri alla nostra Orietta e a tutta la sua famiglia.